Обираємо найбільш спритні смартфони: від недорогих моделей до майже флагманів

У мене була ідея: зробити великий тест реального використання, який покаже, який смартфон швидше справляється з повсякденними завданнями.

Не хотілося розглядати флагмани – там і так все зрозуміло: різниця буде ледь вловима. А ось середній сегмент і недорогі смартфони – тут є за що зачепитися, і результати можуть бути несподіваними.

Але на що спиратися? Синтетичні тести на кшталт AnTuTu давно застаріли: вони показують лише абстрактні цифри, які не мають нічого спільного з реальним використанням.

Як проходило тестування?

Прекрасно розуміючи, що купити всі смартфони в роздробі я не зможу, довелося звернутися до знайомих (благо за 15 років роботи в АСЦ і великих мережах електроніки їх накопичилося чимало), щоб попросити їх провести досить простий тест:

Увімкнути смартфон і оновити його до актуальної версії системи (якщо доступно). Встановити на нього набір із 15 додатків (включно з 2 іграми). Список залишу у своєму телеграм (посилання нижче) По черзі запускати кожен застосунок до його повного завантаження. Засікти час, за який смартфон впорається з відкриттям і завантаженням усіх застосунків (перше коло). Повторити тест, щоб з’ясувати, як смартфон зберігає додатки в оперативній пам’яті і скільки часу займе повторне відкриття всього списку програм (друге коло).

У результаті вдалося виявити по п’ять смартфонів у кожній ціновій категорії, які можна назвати найшвидшими.

Недорогі смартфони

На п’ятому місці розташувався Samsung Galaxy A05S, який впорався з першим запуском за 1 хвилину 18 секунд.

На повторне відкриття всього списку додатків знадобилося 44 секунди.

Основною причиною проблем із повторним відкриттям я вважаю стандарт постійної пам’яті – eMMC 5.1, який безнадійно застарів за мірками 2024 року.

Проте Snapdragon 680 показує себе досить непогано в реальному житті.

Трохи швидшим за Galaxy A05S виявився Realme C67, в якому також використовується пам’ять стандарту eMMC 5.1, але процесор трохи кращий – Snapdragon 685.

Перше коло – 1 хвилина 8 секунд.

Друге коло – 38 секунд.

Третє місце посіли Redmi 13C і Poco M6 Pro. У цих смартфонах встановлені процесори – Dimensity 6100 Plus і Helio G99 Ultra, а пам’ять швидша (UFS 2.2), що моментально позначилося на результатах.

Перше коло – 1 хвилина 2 секунди.

Друге коло – 31 секунда.

На другому місці ще один смартфон від Samsung – Galaxy A25.

У ньому встановлено процесор власної розробки Exynos 1280, який я заочно списав з рахунків, але він зміг мене здивувати.

Перше коло – 59 секунд.

Друге коло – 32 секунди.

Холодний запуск пройшов досить швидко, але на друге коло пішло багато часу, оскільки смартфон завантажував наново майже половину додатків. Це я пов’язую з «важкою» системою OneUI.

Перше місце прекрасно ілюструє марність тестів: Poco M5 програє в AnTuTu Galaxy A25, але в реальному використанні виявився швидшим.

Перше коло – 57 секунд.

Друге коло – 24 секунди.

Безумовно, причиною таких показників став Helio G99, хоча HyperOS складно назвати «легкою» ОС.

Смартфони середнього цінового сегмента

Несподівано п’ятірку лідерів закриває Motorola Edge 40 Neo, смартфон, який випадково опинився в тесті, оскільки був у одного з моїх колег.

Перше коло – 51 секунда.

Друге коло – 26 секунд.

Від Samsung Galaxy A55 я очікував більшого. Оперативна пам’ять LPDDR5, постійна пам’ять стандарту UFS 3.1, та й ціна досить висока.

Але слабке місце цього смартфона – Exynos 1480. Упевнений, що якби Samsung встановила недорогий Snapdragon або MediaTek, результат був би кращим.

Перше коло – 47 секунд.

Друге коло – 22 секунди.

Realme 13 Pro Plus також має один недолік – оперативну пам’ять стандарту LPDDR4x.

Я розумію, що цей смартфон продають його камери, але все ж таки.

Перше коло – 40 секунд.

Друге коло – 30 секунд.

На четвертому місці смартфон, який також доводить неспроможність бенчмарків.

iPhone SE (2022) показує чудові результати в тестах процесора і потужніший за всі смартфони в цій категорії, але результат не можна назвати ідеальним.

Перше коло – 38 секунд.

Друге коло – 23 секунди.

Такий розрив у часі другого кола пов’язаний не тільки з процесором і пам’яттю, а й з принципами роботи iOS.

Перше місце ділять одразу три смартфони, тому що різниця в результатах була настільки мала, що її можна списати на людський фактор.

Poco F6, Realme GT6 і Poco X6 Pro впоралися із завданням за:

Перше коло – 32 секунди (середній час)

Друге коло – 18 секунд (середній час)

Як бонус

Звичайно, я не міг не протестувати флагмани заради інтересу, щоб зрозуміти, чи велика різниця.

Просто залишу результати – вони краще за будь-які слова підбивають підсумки.