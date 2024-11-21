Обираємо найбільш спритні смартфони: від недорогих моделей до майже флагманів
У мене була ідея: зробити великий тест реального використання, який покаже, який смартфон швидше справляється з повсякденними завданнями.
Не хотілося розглядати флагмани – там і так все зрозуміло: різниця буде ледь вловима. А ось середній сегмент і недорогі смартфони – тут є за що зачепитися, і результати можуть бути несподіваними.
Але на що спиратися? Синтетичні тести на кшталт AnTuTu давно застаріли: вони показують лише абстрактні цифри, які не мають нічого спільного з реальним використанням.
Як проходило тестування?
Прекрасно розуміючи, що купити всі смартфони в роздробі я не зможу, довелося звернутися до знайомих (благо за 15 років роботи в АСЦ і великих мережах електроніки їх накопичилося чимало), щоб попросити їх провести досить простий тест:
- Увімкнути смартфон і оновити його до актуальної версії системи (якщо доступно).
- Встановити на нього набір із 15 додатків (включно з 2 іграми). Список залишу у своєму телеграм (посилання нижче)
- По черзі запускати кожен застосунок до його повного завантаження.
- Засікти час, за який смартфон впорається з відкриттям і завантаженням усіх застосунків (перше коло).
- Повторити тест, щоб з’ясувати, як смартфон зберігає додатки в оперативній пам’яті і скільки часу займе повторне відкриття всього списку програм (друге коло).
У результаті вдалося виявити по п’ять смартфонів у кожній ціновій категорії, які можна назвати найшвидшими.
Недорогі смартфони
На п’ятому місці розташувався Samsung Galaxy A05S, який впорався з першим запуском за 1 хвилину 18 секунд.
На повторне відкриття всього списку додатків знадобилося 44 секунди.
Основною причиною проблем із повторним відкриттям я вважаю стандарт постійної пам’яті – eMMC 5.1, який безнадійно застарів за мірками 2024 року.
Проте Snapdragon 680 показує себе досить непогано в реальному житті.
Трохи швидшим за Galaxy A05S виявився Realme C67, в якому також використовується пам’ять стандарту eMMC 5.1, але процесор трохи кращий – Snapdragon 685.
- Перше коло – 1 хвилина 8 секунд.
- Друге коло – 38 секунд.
Третє місце посіли Redmi 13C і Poco M6 Pro. У цих смартфонах встановлені процесори – Dimensity 6100 Plus і Helio G99 Ultra, а пам’ять швидша (UFS 2.2), що моментально позначилося на результатах.
- Перше коло – 1 хвилина 2 секунди.
- Друге коло – 31 секунда.
На другому місці ще один смартфон від Samsung – Galaxy A25.
У ньому встановлено процесор власної розробки Exynos 1280, який я заочно списав з рахунків, але він зміг мене здивувати.
- Перше коло – 59 секунд.
- Друге коло – 32 секунди.
Холодний запуск пройшов досить швидко, але на друге коло пішло багато часу, оскільки смартфон завантажував наново майже половину додатків. Це я пов’язую з «важкою» системою OneUI.
Перше місце прекрасно ілюструє марність тестів: Poco M5 програє в AnTuTu Galaxy A25, але в реальному використанні виявився швидшим.
- Перше коло – 57 секунд.
- Друге коло – 24 секунди.
Безумовно, причиною таких показників став Helio G99, хоча HyperOS складно назвати «легкою» ОС.
Смартфони середнього цінового сегмента
Несподівано п’ятірку лідерів закриває Motorola Edge 40 Neo, смартфон, який випадково опинився в тесті, оскільки був у одного з моїх колег.
- Перше коло – 51 секунда.
- Друге коло – 26 секунд.
Від Samsung Galaxy A55 я очікував більшого. Оперативна пам’ять LPDDR5, постійна пам’ять стандарту UFS 3.1, та й ціна досить висока.
Але слабке місце цього смартфона – Exynos 1480. Упевнений, що якби Samsung встановила недорогий Snapdragon або MediaTek, результат був би кращим.
- Перше коло – 47 секунд.
- Друге коло – 22 секунди.
Realme 13 Pro Plus також має один недолік – оперативну пам’ять стандарту LPDDR4x.
Я розумію, що цей смартфон продають його камери, але все ж таки.
- Перше коло – 40 секунд.
- Друге коло – 30 секунд.
На четвертому місці смартфон, який також доводить неспроможність бенчмарків.
iPhone SE (2022) показує чудові результати в тестах процесора і потужніший за всі смартфони в цій категорії, але результат не можна назвати ідеальним.
- Перше коло – 38 секунд.
- Друге коло – 23 секунди.
Такий розрив у часі другого кола пов’язаний не тільки з процесором і пам’яттю, а й з принципами роботи iOS.
Перше місце ділять одразу три смартфони, тому що різниця в результатах була настільки мала, що її можна списати на людський фактор.
Poco F6, Realme GT6 і Poco X6 Pro впоралися із завданням за:
- Перше коло – 32 секунди (середній час)
- Друге коло – 18 секунд (середній час)
Як бонус
Звичайно, я не міг не протестувати флагмани заради інтересу, щоб зрозуміти, чи велика різниця.
Просто залишу результати – вони краще за будь-які слова підбивають підсумки.
- iPhone 16 Pro Max: перше коло – 27 секунд, друге коло – 16 секунд.
- Samsung Galaxy S24 Ultra: перше коло – 28 секунд, друге коло – 18 секунд.
- Xiaomi 14: перше коло – 27 секунд, друге коло – 17 секунд.
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