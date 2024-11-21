Зарплати вже перетнули позначку 30 тис. грн: спеціалісти якої галузі зараз «у шоколаді»

В Україні за останні кілька років суттєво зросла зарплатня у сфері будівництва. Середній дохід працівників цієї галузі зараз становить 25 тис. грн. Хоч деяким спеціалістам, зокрема головним інженерам та монтажникам готові платити навіть по 30-35 тис. грн.

Які зарплати у працівників будівельної галузі?

На спеціалістів сфери будівництва в Україні зараз величезний попит. Через війну чимало об’єктів потребують ремонту та реконструкції. Натомість чоловіків, які могли б виконувати таку роботу, обмаль. Адже значна частина представників сильної статі зараз захищає країну на фронті.

Через дефіцит кадрів працедавці почали підвищувати зарплати. Лише з початку 2024 року середній рівень доходу працівників будівництва збільшився на 23%. Ось як зріс заробіток деяких профільних спеціалістів і скільки вони отримують зараз:

різнороби – на 25% – від 20 тис. грн;

електрики – на 25% – від 22,5 тис. грн;

будівельники – на 20% – від 30 тис. грн;

монтажники – на 33% – від 30 тис. грн;

інженери-конструктори – на 20% – від 30 тис. грн;

головні інженери – на 17% – від 35 тис. грн.

Де найбільший попит на будфахівців?

Дохід спеціалістів сфери будівництва може суттєво коливатися в залежності від регіону. Зокрема у Києві середня зарплата будфахівця становить 30 тис. грн, а представники найбільш популярних у столиці спеціальностей – головні інженери та виконроби – заробляють навіть до 45 тис. грн.

Також великий попит на працівників будівельної сфери постерігається у Львові, Дніпрі та Одесі. Зокрема у Львові зарплати таких спеціалістів у 2024 році зросли найбільше. Їх середній дохід збільшився аж на 36%. Серед топових спеціальностей:

маляри та столяри – 26 тис. грн;

зварювальники – 27,5 тис. грн;

проєктні менеджери та технологи – 28,9-35 тис. грн.

Крім того високим попитом користуються кваліфіковані зварювальники, монтажники, електрики та будівельники. Експерти прогнозують подальше збільшення популярності спеціалістів будівельної галузі та, відповідно, зростання їх зарплат. Адже в Україні нажаль стає все більше об’єктів які потребують реконструкції та капітального ремонту.