Українцям назвали 5 причин, чому не варто заводити рибок, навіть якщо дитина дуже просить

У дитинстві в мене був акваріум на 300 літрів. Тому зараз я завела 9 собак. Як це пов’язано? Все просто: особисто мені купу мокроносих створінь, що гавкають, утримувати виявилося набагато простіше! Найчастіше рибок заводять як вихованця «на разок», щоб дитина відповідальності вчилася. Але за маленькими рибками стоїть велика відповідальність! Ось 5 причин, чому не варто купувати рибок «просто так».

1. акваріум – це дорого

Безумовно, утримання будь-якого домашнього звіра обходиться в копієчку, але будьмо чесними: рибок заводять як одних із найдешевших улюбленців. Тільки ось для купівлі голої скляної посудини нормального розміру потрібно щонайменше 5000 гривень І ще приблизно стільки ж треба буде для її обладнання. А для підтримки акви зі зграйкою риби всередині треба платити ще від 500 до 1000 гривень на місяць.

І тут приходить вона – жаба. У акваріуміста-початківця буде три шляхи.

Перший – заощадити і купити 5-літрову банку з камінчиками отруйного кольору і рибкою-смертником. Такі давно пора заборонити, але бізнес є бізнес.

Такі давно пора заборонити, але бізнес є бізнес. Другий – спробувати знайти акваріум, усі потрібні інструменти, рибок і рослини на «OLX », але тоді є великі ризики принести заразу і злити грошики в унітаз.

», але тоді є великі ризики принести заразу і злити грошики в унітаз. Третій і найправильніший шлях – не пошкодувати грошей і купити все нове. Ви заводите справжніх живих істот – постарайтеся забезпечити їм комфорт і нормальні умови існування.

2. Акваріум – це енерговитратно

Якщо ви думаєте, що потрібно просто налити води і закинути туди рибу, то будь ласка, просто варіть юшку і не лізьте в акваріумістику. Для нормального існування риб воду потрібно щотижня підмінювати. Тобто виливати 20-30% старої води з акваріума і заливати стільки ж нової, відстояної водички. А це означає носитися з відрами, розставляти по квартирі бутлі з водою та інші незручності.

Щоб міняти воду в акваріумі від 50 літрів, потрібно бути або дуже сильним самому, або мати сильного родича під боком.

Також акваріум потребує регулярного прибирання. Скло протирати, ґрунт сифонити (читай пилососити), прикраси мити в міру необхідності. Помити і забути не вийде. Крім чищення, стан акваріума потрібно постійно моніторити: підтримувати правильний pH, температуру, освітленість і солоність води. І це все вимагає багато вашого особистого часу і зусиль!

І ще одна радісна новина: ви повинні доглядати не тільки за акваріумом і рибками, а й за рослинами! Для комфортного життя жабродишащих вихованців жива рослинність необхідна! А це означає, що зелень потрібно висаджувати, підрізати, відсаджувати і лікувати, якщо вона захворіє.

3. Акваріум – це складно

Припустимо, ви зможете виділити енну суму на покупку, час на догляд і змусите дитину щодня годувати рибок, яких вона так просила. Але щоб робити все правильно і через тиждень усі вихованці не спливли догори черевом, доведеться штудіювати багато інформації.

Коли в їдальні залишилася остання піца, але на неї претендує весь 5Б.

Різним видам риб потрібні свої певні умови: температура, світло, жорсткість або м’якість води, солоність, наявність/відсутність якихось видів водоростей або рослин, ґрунт відповідної фракції, достатня аерація. Якихось риб не можна утримувати разом, інших потрібно відсаджувати на час нересту, третіх доведеться утримувати поодинці і так далі. Нюансів – вище кришки!

Особливо великі проблеми у вас у тому разі, якщо рибка захворіє. По-перше, у закритій системі болячка швидко перескочить на інших мешканців акваріума. А по-друге, ветеринарів-іхтіологів можна перерахувати на пальцях однієї руки! Тож якщо вихованці захворіють, доведеться якось викручуватися самостійно до того моменту, поки вони всі не загинули.

4. Акваріум – незручно

Особливо, якщо ви і так не маєте вільного простору. Ящик з рибою не можна ставити перед вікном і дверима, не підійде занадто людне місце біля проходу або сусідство з активною дитиною і кішкою-рибалкою. Для встановлення потрібна хороша міцна тумбочка розміром з тумбу під телевізор. До того ж будь-який акваріум шумить. Самі-то риби мовчать – звук йде від фільтрів, компресора, лампочок та іншого обладнання. Тож якщо ви звикли спати в тиші, сусідство з рибками в спальні точно викреслюємо. Знайдеться інше зручне містечко в будинку?

5. Акваріум – затія на любителя

З огляду на всі перераховані вище труднощі, у відповідь від риб ви не отримаєте НІ-ЧОГО-ГО. Вони будуть просто плавати самі по собі, їсти і спати. Усе. Ніякої віддачі, нульова взаємодія з власником. Акваріумістика – споглядальне заняття. Воно підходить для тих, хто любить спостерігати за самобутністю життя, розвитком мешканців у власноруч створеному світі. Не у всіх дорослих є стільки витримки на таке заняття – що вже говорити про дітей!

А ще рибки дуже недовго живуть, всього близько 3-5 років. А за неправильного утримання і того менше. Так, можна завести золотих рибок-довгожителів, але завтра в акваріумі станеться збій, і ваші улюбленці вирушать в останнє плавання. Як дитині потім поясните?

Ця стаття не про те, яка погана акваріумістика. Ця стаття про те, що кожен потребує належного догляду. Рибка – не пробник вихованця, не розхідник для дитини. Це така ж жива істота, яка потребує уваги і гідних умов. Банка з отруйними камінчиками – не норма, а карцер. Норма все те, що ми описали вище. Чи хочете ви взяти на себе відповідальність за цілий мікросвіт? Рішення тільки за вами!