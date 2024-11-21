Частина українців може втратити виплати через родичів: у ПФУ пояснили причину

Субсидія на оплату комунальних послуг – це суттєва підтримка для малозабезпечених громадян. Взимку комуналка дорожчає в рази, здебільшого через рахунки за опалення, і частині українців вона стає просто не по кишені. Та виявляється, що навіть отримавши субсидію її можна в будь-який момент втратити.

Через що можуть позбавити субсидії?

У Пенсійному фонді розповіли, що однією з найчастіших причин втрати права на субсидію є виїзд її отримувачів за кордон на термін понад 60 днів. Навіть якщо до іншої країни виїздить не вся родина, а лише один чи кілька її членів – це може вплинути на наявність субсидії та її суму.

Наприклад, у квартирі проживає триособова родина і в якийсь момент дружина вирішує виїхати за кордон разом із дитиною. Якщо їх не буде в Україні протягом двох місяців, то при розрахунку субсидії не повинні враховуватися доходи дружини та нормативи житлово-комунального обслуговування на неї та дитину. Тож необхідно повідомити про ці зміни до ПФУ, щоб там перерахували субсидію у відповідності до поточної ситуації або й взагалі відмінили її.

Що буде, якщо не повідомити ПФУ про виїзд закордон?

Якщо частина зареєстрованих у житлі осіб виїздять закордон на понад 60 днів, що співпадають із періодом, на який призначено субсидію, про це потрібно проїнформувати Пенсійний фонд у термін до 30 днів. В іншому випадку члени домогосподарства, які знаходяться в Україні, просто отримуватимуть зайві кошти, які рано чи пізно доведеться повернути державі.

Коли з’ясується, що частина мешканців протягом певного часу не проживала за місцем реєстрації та не мала права на субсидію, отримувачу субсидії доведеться повернути якщо не всі, то бодай частину виплачених грошей. Теж ж саме буде, якщо громадянин оформить субсидію із врахуванням своїх родичів, які на даний момент знаходяться за кордоном і не проживають у квартирі чи будинку.

Щоправда є певні винятки. Ідеться про громадян, які проживають:

на Дніпропетровщині;

Донеччині;

Волині;

Житомирщині;

Київщині;

Миколаївщині;

Одещині;

Луганщині;

Харківщині;

Херсонщині;

Чернігівщині;

Сумщині;

у Запорізькій області.

Мешканці цих областей можуть не повідомляти про виїзд членів домогосподарства за кордон аж до скасування воєнного стану, та ще протягом місяця із цієї дати.