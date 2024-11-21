Hardnews

Компанія Asus розширила гарантію для українських покупців: умови

GSMinfo21.11.2024

Нові власники ноутбуків ASUS і ROG зможуть користуватися додатковим роком гарантії, поділившись своїми враженнями про пристрій

Компанія ASUS хоче почути думку користувачів про свої інноваційні пристрої. Кожен покупець ноутбука ASUS або ROG, придбаного після 18 листопада 2024 року в офіційних партнерів в Україні, має можливість отримати додатковий рік гарантії безкоштовно, розмістивши свій відгук про ноутбук на вебсайті ASUS.

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Для отримання додаткового року гарантії користувачеві необхідно зареєструвати свій ноутбук ASUS у застосунку MyASUS, розмістити відгук за допомогою спеціальної функції MyASUS, а також надіслати скриншот із ним на електронну адресу акції.

Акція триває до 31 грудня 2024 року

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GSMinfo21.11.2024
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