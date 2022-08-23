Samsung Galaxy A04s – новий бюджетник з екраном на 90 Гц

Незабаром Samsung представить свій новий недорогий смартфон – Galaxy A04s. І хоч сама компанія офіційно мовчить про пристрій, інсайдери опублікували майже всю інформацію про нього. У тому числі ціну.





Так, в основу новинки ляже чіп Exynos 850 chipset. Такий вибір корейський гігант, нібито, зробив для зниження вартості смартфона – використовувати власний процесор все ж таки дешевше, ніж купувати його у Qualcomm або MediaTek.

Екран Galaxy A04s буде 6,5-дюймовий, виконаний за технологією IPS та з роздільною здатністю HD+. Що цікаво, телефону приписують частоту поновлення 90 Гц.

З іншого можна відзначити 3 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ постійної пам’яті та підтримку microSD-карт об’ємом до 1 ТБ. Є також у новому бюджетнику NFC, а отже, і безконтактна оплата.

Зараз невідомо, коли Samsung анонсує смартфон. Але вже є ціна апарату – 170 євро