Топовий зимовий лайфхак для автомобілістів: у салоні стане ще тепліше, якщо натиснути цю кнопку

Із приходом холодів у автомобілістів з’являється чимало додаткових клопотів. Одним з них є забезпечення тепла в салоні автівки. Експерти розповіли, як зігрітися в машині взимку, уникнувши зайвих витрат пального. Для цього треба натиснути одну-єдину кнопку – кнопку рециркуляції повітря.

Кнопка рециркуляції: чому вона така важлива?

Влітку водії часто вмикають рециркуляцію повітря разом із кондиціонером щоб швидше охолодити салон. Крім того з її допомогою можна позбутися неприємних запахів. Але взимку ця функція лише шкодить.

Ганяючи ледь нагріте вологе повітря знадвору по салону, рециркуляція спричиняє запотівання вікон та лобового скла. В результаті знижується видимість, піддаючи водія та його пасажирів неабиякому ризику.

Прогріваємо салон правильно: як це зробити?

Експерти рекомендують обов’язково вимкнути режим рециркуляції перш ніж увімкнути пічку. Кнопка рециркуляції знаходиться на панелі приладів та містить зображення машини зі стрілкою у вигляді петлі.

Вимкнувши цю функцію ви завадите циркуляції вологи і салон буде прогріватися значно швидше й інтенсивніше. А оскільки обігрівач у авто працює безпосередньо від двигуна, ще й уникнете додаткових витрат пального.

Перед увімкненням пічки варто також перевірити, чи всі вікна у автівці зачинені. Адже буде вкрай складно зігрітися, якщо з вікна «тягнутиме» холодом.

Дизельні автівки «холодніші» за бензинові: чому так?

У деяких автомобілях не зайвим буде встановити додаткову систему обігріву, адже навіть із увімкненою пічкою взимку там прохолодно. Йдеться про дизельні машини, які, за словами власників, значно холодніші за бензинові.

Оскільки у дизельного двигуна більший коефіцієнт корисної дії, під час роботи він виробляє менше тепла. Відповідно водії в таких автівках у холодну пору року частенько мерзнуть, хоч і економлять чимало пального. Автомобільні експерти радять власникам дизельних машин придбати та встановити у салоні додаткову систему опалення, щоб взимку їм було комфортніше користуватись своєю автівкою.