На ручнику чи передачі: який спосіб парковки обрати взимку

Взимку їзда на автомобілі часто перетворюється на справжне випробування. У холоди автівка потребує значно інтенсивнішого догляду та більш обережного поводження за кермом. Що там казати, навіть парковка часом стає непростим завданням. Зокрема чимало водіїв не можуть визначитися, залишати машину на ручнику чи передачі.

Мінуси стоянки на ручнику

Ця дилема, знайома більшості водіїв, і є цілком зрозумілою. Адже кожен із зазначених режимів має свої мінуси. Залишаючи автівку на ручнику водій ризикує більше не зрушити з місця. Механізм може заклинити, особливо якщо автівка простоїть на морозі кілька днів.

Розморозка ручника – завдання не з простих. Але намагатися зрушити з місця із такою проблемою також не вихід. Внаслідок таких необдуманих дій можна пошкодити цілу низку механізмів, пов’язаних зі стоянковим гальмом. Тож єдиний вихід – уникнути замерзання ручника, намагаючись якомога обережніше їздити по снігу та калюжах. Тоді вода не потрапить в механізм і замерзати буде просто нічому.

Недоліки стоянки на передачі

Залишаючи машину на передачі, водій серйозного ризикує лише в одному випадку – коли машина стоїть під нахилом. У цьому випадку значно збільшується імовірність передчасного зносу трансмісії. Тож залишати машину на парковці із коробкою передач у положенні «Р» також не завжди безпечно.

Що радять експерти?

На думку спеціалістів, залишаючи автомобіль на стоянці, потрібно виконати наступні дії:

Зупинити автівку й витиснути педаль гальма. Затягнути ручник. Перемкнути коробку передач у положення «Р».

Цей алгоритм вони вважають найбільш оптимальним та безпечним. Адже навантаження та ручник та трансмісію, а отже й ризик поломки чи зносу цих механізмів тут мінімальний. Та на всяк випадок водіям радять все ж перевірити гальмівну систему машини на наявність несправностей перед приходом зимових холодів.