Як накопичити гроші: ефективний метод японців

Японці мають кілька простих, але ефективних правил, які допомагають їм раціонально витрачати кошти. Ці поради можуть бути корисними і для українців, які прагнуть оптимізувати свій сімейний бюджет.

Деталі

Перш ніж здійснити покупку, варто ретельно проаналізувати всі можливі варіанти. Часто один і той самий товар можна придбати за різною ціною в різних магазинах або під час акцій. Варто також запитати себе, чи дійсно ця покупка є необхідною, або ж це лише імпульсивне бажання. Варто задати собі кілька питань:

Чи не купую я це під впливом емоцій?

Чи можу я обійтися без цього?

Звідки я дізнався про цей товар?

Чи буду я користуватися цим регулярно?

Які почуття я відчуватиму після покупки?

Щоб уникнути необдуманих витрат, японці радять відкласти рішення про покупку на деякий час. Це дозволить поглянути на ситуацію більш об’єктивно та зрозуміти, чи є ця річ дійсно необхідною.

Однією з основних проблем у сфері особистих фінансів японці вважають імпульсивні покупки. Для боротьби з цією проблемою вони розробили спеціальну систему запитань, яка допомагає зважити всі за і проти перед тим, як прийняти рішення про покупку. Ці запитання спрямовані на те, щоб зрозуміти, чи дійсно ця покупка принесе користь і задоволення, або ж це буде просто короткочасна емоційна розрядка.

Японці також відомі своєю самодисципліною і здатністю відкладати кошти. Вони часто використовують різні методи заокруглення сум, відкладання частини від повернутих боргів або знижок. Також вони практикують своєрідні «штрафи» за невиконання фінансових обіцянок.

Основна ідея японського підходу до фінансів: перед тим, як щось купити, добре подумайте, чи дійсно вам це потрібно і чи принесе це довготривалу користь. Регулярні невеликі заощадження допоможуть вам накопичити на те, що дійсно важливо.