Флагман більше не потрібен: запускаємо їхню фішку на недорогих смартфонах
Недорогі смартфони обмежені штучно, адже застосунки для флагманів завжди мають більше можливостей, що виправдовує їхню високу вартість.
Свого часу маркетологи Apple зрозуміли: смартфони продають не мегапікселі та частота процесора, а можливості софту, заради яких варто оновитися на нову модель.
Трохи зручніше, трохи швидше, трохи простіше – і ось ще один користувач уже не уявляє, як користувався смартфоном раніше.
Пізніше цю тенденцію підхопили і виробники Android-смартфонів, і в кінцевому підсумку, навіть купуючи флагман 2024 року, ви не можете бути впевнені, що наступного року він підтримуватиме всі новинки системи.
Що за функція?
На початку року Google представила в нових смартфонах Pixel функцію Circle to Search, яка пізніше стала ексклюзивом деяких смартфонів Samsung і флагманів інших компаній.
У цій статті я розповім, як мені вдалося запустити її з усіма анімаціями, і запропоную два варіанти на вибір.
Спосіб перший: майже як в iPhone
Цей спосіб потребує трохи більше часу, тому, якщо ви не хочете заглиблюватися в деталі, можете відразу переходити до другого варіанта.
Скачайте додаток Action Notch (посилання). Він дає змогу застосувати дії на дотик фронтальної камери, за аналогією з «Динамічним островом» в iPhone.
Після встановлення відкрийте меню «Про додаток» і ввімкніть найнижчий пункт, який дозволяє увімкнути заборонені налаштування.
Потім відкрийте застосунок і виберіть один із трьох варіантів взаємодії:
- Одиночне натискання,
- Подвійне натискання (мій вибір),
- Довге утримання.
На екрані з’явиться перелік необхідних дозволів (сповіщення та спеціальні можливості), які потрібно видати.
Тепер встановіть на смартфон спеціальний додаток (посилання), який дає змогу вмикати приховані функції Android (так-так, їх доволі багато, але про це пізніше).
Далі знову поверніться в Action Notch, виберіть варіант взаємодії, потім натисніть на Open App і в списку, що з’явився, встановіть Circle Search.
Тепер під час натискання на фронтальну камеру запускатиметься Circle Search – функція Google, яка здебільшого доступна тільки на флагманах.
Доступний повний функціонал: розпізнавання музики (можна просто наспівати мелодію), переклад із зображень, пошук об’єктів.
Варіант другий: простіше і швидше
Встановіть тільки додаток Google CTS і запустіть його один раз. Після цього відкрийте налаштування центру управління та сповіщень (шторка).
Додайте перемикач Circle to Search до списку активних.
Різниця між двома способами в тому, що другий вимагатиме відкривати шторку перед тим, як почати пошук, а перший дозволяє робити це жестами.
Як ви вже зрозуміли, це не остання функція, яку мені вдалося запустити. Тож чекайте нових статей з цікавими інструкціями.
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