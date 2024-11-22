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Флагман більше не потрібен: запускаємо їхню фішку на недорогих смартфонах

GSMinfo22.11.2024
Anddroid

Недорогі смартфони обмежені штучно, адже застосунки для флагманів завжди мають більше можливостей, що виправдовує їхню високу вартість.

Свого часу маркетологи Apple зрозуміли: смартфони продають не мегапікселі та частота процесора, а можливості софту, заради яких варто оновитися на нову модель.

В тему

Трохи зручніше, трохи швидше, трохи простіше – і ось ще один користувач уже не уявляє, як користувався смартфоном раніше.

Пізніше цю тенденцію підхопили і виробники Android-смартфонів, і в кінцевому підсумку, навіть купуючи флагман 2024 року, ви не можете бути впевнені, що наступного року він підтримуватиме всі новинки системи.

Що за функція?

На початку року Google представила в нових смартфонах Pixel функцію Circle to Search, яка пізніше стала ексклюзивом деяких смартфонів Samsung і флагманів інших компаній.

У цій статті я розповім, як мені вдалося запустити її з усіма анімаціями, і запропоную два варіанти на вибір.

Circle to Search

Спосіб перший: майже як в iPhone

Цей спосіб потребує трохи більше часу, тому, якщо ви не хочете заглиблюватися в деталі, можете відразу переходити до другого варіанта.

Скачайте додаток Action Notch (посилання). Він дає змогу застосувати дії на дотик фронтальної камери, за аналогією з «Динамічним островом» в iPhone.

Після встановлення відкрийте меню «Про додаток» і ввімкніть найнижчий пункт, який дозволяє увімкнути заборонені налаштування.

Потім відкрийте застосунок і виберіть один із трьох варіантів взаємодії:

  • Одиночне натискання,
  • Подвійне натискання (мій вибір),
  • Довге утримання.

На екрані з’явиться перелік необхідних дозволів (сповіщення та спеціальні можливості), які потрібно видати.

Тепер встановіть на смартфон спеціальний додаток (посилання), який дає змогу вмикати приховані функції Android (так-так, їх доволі багато, але про це пізніше).

Далі знову поверніться в Action Notch, виберіть варіант взаємодії, потім натисніть на Open App і в списку, що з’явився, встановіть Circle Search.

Тепер під час натискання на фронтальну камеру запускатиметься Circle Search – функція Google, яка здебільшого доступна тільки на флагманах.

Доступний повний функціонал: розпізнавання музики (можна просто наспівати мелодію), переклад із зображень, пошук об’єктів.

Варіант другий: простіше і швидше

Встановіть тільки додаток Google CTS і запустіть його один раз. Після цього відкрийте налаштування центру управління та сповіщень (шторка).

Додайте перемикач Circle to Search до списку активних.

Різниця між двома способами в тому, що другий вимагатиме відкривати шторку перед тим, як почати пошук, а перший дозволяє робити це жестами.

Як ви вже зрозуміли, це не остання функція, яку мені вдалося запустити. Тож чекайте нових статей з цікавими інструкціями.

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GSMinfo22.11.2024
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