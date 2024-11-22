Флагман більше не потрібен: запускаємо їхню фішку на недорогих смартфонах

Недорогі смартфони обмежені штучно, адже застосунки для флагманів завжди мають більше можливостей, що виправдовує їхню високу вартість.

Свого часу маркетологи Apple зрозуміли: смартфони продають не мегапікселі та частота процесора, а можливості софту, заради яких варто оновитися на нову модель.

Трохи зручніше, трохи швидше, трохи простіше – і ось ще один користувач уже не уявляє, як користувався смартфоном раніше.

Пізніше цю тенденцію підхопили і виробники Android-смартфонів, і в кінцевому підсумку, навіть купуючи флагман 2024 року, ви не можете бути впевнені, що наступного року він підтримуватиме всі новинки системи.

Що за функція?

На початку року Google представила в нових смартфонах Pixel функцію Circle to Search, яка пізніше стала ексклюзивом деяких смартфонів Samsung і флагманів інших компаній.

У цій статті я розповім, як мені вдалося запустити її з усіма анімаціями, і запропоную два варіанти на вибір.

Спосіб перший: майже як в iPhone

Цей спосіб потребує трохи більше часу, тому, якщо ви не хочете заглиблюватися в деталі, можете відразу переходити до другого варіанта.

Скачайте додаток Action Notch (посилання). Він дає змогу застосувати дії на дотик фронтальної камери, за аналогією з «Динамічним островом» в iPhone.

Після встановлення відкрийте меню «Про додаток» і ввімкніть найнижчий пункт, який дозволяє увімкнути заборонені налаштування.

Потім відкрийте застосунок і виберіть один із трьох варіантів взаємодії:

Одиночне натискання,

Подвійне натискання (мій вибір),

Довге утримання.

На екрані з’явиться перелік необхідних дозволів (сповіщення та спеціальні можливості), які потрібно видати.

Тепер встановіть на смартфон спеціальний додаток (посилання), який дає змогу вмикати приховані функції Android (так-так, їх доволі багато, але про це пізніше).

Далі знову поверніться в Action Notch, виберіть варіант взаємодії, потім натисніть на Open App і в списку, що з’явився, встановіть Circle Search.

Тепер під час натискання на фронтальну камеру запускатиметься Circle Search – функція Google, яка здебільшого доступна тільки на флагманах.

Доступний повний функціонал: розпізнавання музики (можна просто наспівати мелодію), переклад із зображень, пошук об’єктів.

Варіант другий: простіше і швидше

Встановіть тільки додаток Google CTS і запустіть його один раз. Після цього відкрийте налаштування центру управління та сповіщень (шторка).

Додайте перемикач Circle to Search до списку активних.

Різниця між двома способами в тому, що другий вимагатиме відкривати шторку перед тим, як почати пошук, а перший дозволяє робити це жестами.

Як ви вже зрозуміли, це не остання функція, яку мені вдалося запустити. Тож чекайте нових статей з цікавими інструкціями.