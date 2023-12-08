2024: рік якої тварини, кольору та для кого буде вдалим

Попереду один із найпотужніших і найблагополучніших періодів за східним календарем. Під чиїм заступництвом пройде 2024 рік, чого від нього чекати?

Характеристики символу 2024 року

2024 – рік якої тварини? Майбутній рік пройде під управлінням Зеленого Дерев’яного Дракона, п’ятого з 12 тварин східного календаря. Офіційно новий рік за східним календарем (китайський Новий рік) розпочнеться 10 лютого 2024 року і триватиме до 28 січня 2025 року. Астрологи зазначають, що це відбудеться в момент молодика у Водолії.

Як свідчить легенда про виникнення східного календаря, дракон став у ньому п’ятим лише тому, що в марафоні, який влаштував імператор Юй-ді, він рятував людей від спеки і повені, а також свідомо поступився пальмою першості іншим учасникам забігу.

Для символу року характерні такі пріоритети:

Успіх, удача.

Влада, лідерство.

Честь, благородство.

Розум, мислення.

Дракон – найбільш благополучний символ з усього східного гороскопу. Він єдиний у ньому міфічний і наймогутніший звір. Дракон здатний керувати дощем і вітром, впливати на врожай, нести світові процвітання і благополуччя.

За слов’янським календарем рік обіцяє бути позитивним. Який 2024 рік за слов’янським календарем? Це буде рік Темного Соха (Лося), який протегує відкриттям, кар’єрному зростанню, стабільності в політичному та особистому житті суспільства.

Раніше в рік Дракона у світі відбулися доленосні події:

здійснилися перші трансатлантичні перельоти на дирижаблях (1928);

Ернест Гемінґвей написав бестселер “По кому дзвонить дзвін” (1940);

Акіра Куросава випустив фільм “Жити” (1952);

“Бітлз” і “Роллінг Стоун” уперше виступили у США (1964);

на Марсі здійснили посадку американські міжпланетні космічні станції (1976);

Маргарет Тетчер встановила рекорд перебування при владі (1988);

відбулося завершення старої ери і початок нової (2000).

Новий рік Дракона очікується не менш вдалим. За своїми енергіями він подібний до 1964 року. За даними астрологічного видання Astrosage, він пройде під знаком дерева, що дає нові починання, зростання, успіх, розвиток і процвітання. Інші символи майбутнього року:

Основний напрямок – схід.

Сезон – весна.

Планета-покровитель – Юпітер.

Які кольори символу 2024 року?

Головний колір – зелений. Сприятливим також буде блакитний, золотий, сріблястий, білий і червоний. Синій колір не принесе удачі.

Для кого 2024 рік буде вдалим?

На думку астрологічного видання The Chinese Zodiac, пощастить усім, хто народився під заступництвом Щура, Півня та Мавпи. Також досягнуть успіху люди, народжені в рік Дракона. Вони розвинуть у собі якості вмілої співпраці та смирення, чесність, лояльність і добросердечність. Бик, Собака і Змія зіткнуться зі складнощами в кар’єрі, фінансах і особистому житті.

Як вплине Дракон на різні сфери життя

Такий потужний і сприятливий період, як рік Зеленого Дерев’яного Дракона, обов’язково позначиться на всіх сферах життя людей. Які зміни будуть найбільш суттєвими?

Стосунки та кохання

Рік Дракона пройде під управлінням чоловічої енергії ян, здатної підпорядковувати всіх своїй волі. Його пом’якшать колір і стихія року, що дасть змогу обійти гострі кути у стосунках.

Протягом року в житті сформованих пар пануватиме романтика і взаємність. Ті, хто готовий забути все погане, зможе це зробити. Відбудеться перезавантаження, повернення до трепетних почуттів і натхнення.

Гордовитість Дракона стане перешкодою при вибудовуванні нових особистих стосунків. Той, хто накопичив образи і стоїть на своєму, відштовхне кохану людину. Необхідно шукати компроміс, проявляти терпіння, такт і дипломатичність.

Рік Зеленого Дерев’яного Дракона порадує високими показниками народжуваності. Цьому посприяє вогненний темперамент покровителя. Діти, народжені в прийдешньому році, потребуватимуть посиленого харчування, турботи й уваги, щоб вирости і стати винятковими та реалізованими людьми.

Кар’єра і фінанси

Потужна енергія Дракона позитивна, тож і рік під його управлінням обіцяє бути більш благополучним і вдалим. У 2024 році власники бізнесу дочекаються того, що їхні паперові проєкти почнуть втілюватися в реальному житті. Щоб досягти успіху в роботі та фінансах, враховуйте рекомендації:

Не залишайте фінансові питання невирішеними до осені, бо вони зависнуть до кінця року. Грамотно плануйте бюджет. Не робіть ставку на необов’язкових людей. Вони неодмінно підведуть, зсунувши або зруйнувавши плани. Спирайтеся на пунктуальних професіоналів. У 2024 році не варто брати великі кредити.

Проявивши доброту, великодушність, відмовившись від лицемірства і лихослів’я, люди в рік Дракона досягнуть успіху і доб’ються всіх поставлених цілей. Більше за інших досягнуть успіху лідери й оратори.

Здоров’я

Усі люди почнуть рік у піднесеному настрої і з чудовим самопочуттям. Запал триватиме до жовтня-листопада. У цей період необхідно відпочивати, а краще запланувати відпустку і виїхати в теплі країни.

Щоб зберегти відмінне самопочуття протягом року, слід надавати перевагу простим, поживним і здоровим стравам. Особливо корисно їсти крупи, свіжу зелень, яблука. Вони зміцнять серцевий м’яз, на який у 2024 році припаде значне навантаження.

Щоб рівень енергії був високим, протягом дня робіть перерви. Слідкуйте, щоб сон був достатнім. Щодня займайтеся спортом. Прихильникам нетрадиційних практик допоможуть дихальні техніки пранаями та йоги, медитації.

Люди, які будували плани і готувалися до прориву, у новому 2024 році дочекаються змін у сфері роботи, фінансів і стосунків. Підтримувати здоров’я в порядку буде легко.

У рік Зеленого Дерев’яного Дракона особливих потрясінь не очікується. Для багатьох людей, навпаки, він стане періодом зростання, розвитку, поліпшення стосунків і зміцнення соціального статусу. Враховуйте рекомендації східного календаря, щоб майбутні 12 місяців пройшли гладко.