Тотальне стеження: як вичислити приховані камери в приміщенні

Пристрої, які знімають зараз можуть бути зовсім мініатюрні, і встановити їх можна практично скрізь. У багатьох страх того, що за ними стежать, може перейти просто в манію. Як заспокоїти себе і просканувати кімнату на наявність спостерігаючих пристроїв, розповімо в цій статті.





Простий експеримент

Майже всі хоча б раз в житті стикалися з наймом житла. Оренда квартир буває на довгостроковій основі або короткостроковій, наприклад, апартаменти для подорожей або робочих поїздок. Нерідко в кімнатах встановлюють приховані камери.

Господарі йдуть на такий крок з метою безпеки і збереження майна. Зрозуміло, нікому з мешканців не сподобається така додаткова деталь в будинку. Але є і хороша новина: виявити заборонену зйомку можна.

Прихована камера, замаскована під саморіз.

Знайти камеру випадково досить складно. Фахівці провели експеримент: в квартиру встановили 14 прихованих камер за згодою мешканців. Сім’я мала визначити місце розташування датчиків.

Камери могли передавати запис в режимі онлайн в будь-яку точку планети. Дивно, але ні одна камера виявлена ​​не була.

Пошукайте в кутку

Найпростіший спосіб дізнатися про пристрої, що стежать – використовувати офіційні сервіси для оренди житла. Сервіс встановив такі правила, що кожен орендодавець зобов’язаний перерахувати всі технічні засоби в будинку, включаючи камери.

Вони можуть бути відключені, але про їх наявність необхідно надати інформацію. Зйомка з метою безпеки – дозволена процедура. Однак камери в санвузлах, ванній кімнаті та спальні встановлювати заборонено.

Якщо ніяких попереджень не було, але квартиру перевірити хочеться, то слід приступити до самостійного вивчення. Іноді камеру складно виявити тому, що вона знаходиться на найбільш помітному місці.

Реальний випадок маскування камери в стіні.

Огляд всіх електронних приладів будинку може виявити підступ. Найчастіше камери вставляють в датчики диму. Наступне за популярністю місце – люстри та інші підвісні деталі інтер’єру. Кути кімнат – найкраще місце для встановлення камер через гарний кут огляду приміщення.

Ліхтарик та вай-фай

Якщо в будинку є дзеркала, то камери можуть бути за ними. Зі зворотного боку цих предметів приміщення може проглядатися. Такі дзеркала можна виявити, підсвітивши їх ліхтариком. Якщо скло просвічується, то воно двостороннє.

Наступний спосіб заснований на інфрачервоному випромінюванні. У повній темряві можна помітити червоне коло з однієї крапки. Якщо є інфрачервоний детектор, то це теж посприяє виявленню прихованої камери: на детекторі з’являться відблиски при контакті з іншим випромінюванням.

Третій спосіб спрацює при нових камерах з вай-фай модулем. Мобільний додаток з детектором різних частот покаже підозрілі об’єкти.

Технології постійно розвиваються, щоб полегшити життя людей. Але деякі з них здаються вченим дуже сумнівними.