Моторошна Австралія: 40 тварин, які переконають вас ніколи туди не їхати

Сонячна Австралія в масовій свідомості відзначена як батьківщина кенгуру, коал та інших милих тварин. Тим сильніше дивуються туристи, які при першому візиті в країну на власному досвіді переконуються, що серед представників місцевої фауни величезна кількість інших, менш приємних істот. Волохатих, багатолапих, отруйних, шипастих і лускатих. Від одного виду яких хочеться залізти на табуретку і верещати від жаху. І зустрітися всі ці істоти можуть не тільки посеред лісу, але і в багатолюдному місті прямо у вас по сусідству.





Саме час подивитися на 40 кошмарних тварин, через які ви навряд чи захочете поїхати в Австралію.

Ось такі ящірки повзають там по стінах будинків

Великий кажан з сімейства криланових

Хочете вірте, хочете ні, але це один з найменш небезпечних австралійських павуків

Нічого незвичайного, просто анаконда з’їдає крокодила

Шишка з дерева араукарія, яка запросто може вбити людину, впавши їй на голову

Кенгуру накачався, а ви продовжуйте відкладати похід в спортзал

Гребнистий крокодил

“Люба, на нашому Жуку сидить дитина”

Парк, окупований тисячами павуків

Так австралійці приховують свої показання електролічильників

Жаби катаються на Python

Мертвий кит заповнений газом скоро вибухне

Тим часом в Австралії

Непроханий гість намагається зайти в будинок через задні двері

Цього яскравого слимака можна знайти тільки в одному лісі, розташованому на недіючому вулкані

Ти розумієш, що знаходишся в Австралії, коли бачиш жабу, яка поїдає змію

Типовий день працівників місцевого магазину одягу

Караван волохатих гусениць

Величезний дощовий черв’як, знайдений в Квінсленді

Незвичайний гість на автозаправній станції

Смугастий анемона. Місце укусу такого створення болітиме кілька місяців

Знак, що попереджає про те, що на цій території розмножуються змії і тигри

Звичайна придорожня канава в Австралії

Чому завжди потрібно перевіряти своє взуття

Друга по отруйності змія в світі заповзла в ланчбокс дитини

Незвичайний гість з лампи

В Австралії вбити може навіть град

Мабуть, краще потерпіти

Вкрай отруйний сінекольчатий восьминіг

Деякі комахи схожі за розмірами з маленькими ссавцями

Типові австралійські розбірки

Термітник на півночі Австралії

Може, обійдемося без сніданку?

Кровожерна австралійська жаба

Павук Дейнопід звисає вниз головою і чекає, коли під ним пройде жертва

Мухи в Австралії не краще павуків

Або все-таки гірше?

Ще одне диво з Квінсленда

Щозими північний захід острова осаджують чорні португальські багатоніжки

Ось чому в Австралії не можна ходити в шортах