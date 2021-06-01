Як на Android смартфонах поставити на дзвінок власну мелодію

Операційна система Android подобається багатьом за те, що в ній можна налаштувати практично все, що завгодно. У тому числі і поставити на дзвінок власну мелодію. Зробити це просто і для цього необов’язково володіти сакральними знаннями. Особливо, якщо приділити кілька хвилин нашій статті, в якій представлено докладний посібник по зміні рінгтону.
Як поставити на дзвінок власну мелодію
Перше, що вам знадобиться зробити – завантажити на телефон потрібний трек. Важливо, щоб він знаходився у внутрішній пам’яті смартфона. Після того, як це зроблено, дотримуйтесь нижчеподаного алгоритму:
- Відкрийте “Налаштування”.
- Знайдіть розділ “Звуки і вібрація”.
- Тут потрібно знайти рядок “Мелодія виклику”.
- У вікні виберіть сім-карту, для якої ви хочете змінити рінгтон, а потім натисніть “Музика на пристрої”.
- Перед вами з’явиться довгий список всіх мелодій, що зберігаються на телефоні. Будь-яку з них можна встановити в якості виклику. Шукайте ту, що подобається саме вам.
- Все, тепер при дзвінку буде грати обраний в попередньому пункті рингтон.
Врахуйте, що назви пунктів можуть відрізнятися в залежності від моделі смартфона і фірмової оболонки, але загальний принцип один і той же. Як приклад взятий апарат Honor 10 Lite з інтерфейсом EMUI.
Як поставити власну мелодію на контакт
Android дозволяє встановити рингтон і на певну людину. Так ви завжди будете знати, хто вам телефонує.
- Відкрийте книгу контактів.
- Знайдіть потрібну людину і натисніть на неї.
- У вікні потрібно вибрати “Мелодія виклику”.
- Далі погодьтеся на надання доступу до файлів, що зберігаються в пам’яті, і виберіть рінгтон за аналогією з попереднім розділом.
Даний спосіб працює практично однаково на всіх смартфонах.
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