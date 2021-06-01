Як на Android смартфонах поставити на дзвінок власну мелодію

Операційна система Android подобається багатьом за те, що в ній можна налаштувати практично все, що завгодно. У тому числі і поставити на дзвінок власну мелодію. Зробити це просто і для цього необов’язково володіти сакральними знаннями. Особливо, якщо приділити кілька хвилин нашій статті, в якій представлено докладний посібник по зміні рінгтону.





Як поставити на дзвінок власну мелодію

Перше, що вам знадобиться зробити – завантажити на телефон потрібний трек. Важливо, щоб він знаходився у внутрішній пам’яті смартфона. Після того, як це зроблено, дотримуйтесь нижчеподаного алгоритму:

Відкрийте “Налаштування”. Знайдіть розділ “Звуки і вібрація”. Тут потрібно знайти рядок “Мелодія виклику”. У вікні виберіть сім-карту, для якої ви хочете змінити рінгтон, а потім натисніть “Музика на пристрої”. Перед вами з’явиться довгий список всіх мелодій, що зберігаються на телефоні. Будь-яку з них можна встановити в якості виклику. Шукайте ту, що подобається саме вам. Все, тепер при дзвінку буде грати обраний в попередньому пункті рингтон.

Врахуйте, що назви пунктів можуть відрізнятися в залежності від моделі смартфона і фірмової оболонки, але загальний принцип один і той же. Як приклад взятий апарат Honor 10 Lite з інтерфейсом EMUI.

Як поставити власну мелодію на контакт

Android дозволяє встановити рингтон і на певну людину. Так ви завжди будете знати, хто вам телефонує.

Відкрийте книгу контактів. Знайдіть потрібну людину і натисніть на неї. У вікні потрібно вибрати “Мелодія виклику”. Далі погодьтеся на надання доступу до файлів, що зберігаються в пам’яті, і виберіть рінгтон за аналогією з попереднім розділом.

Даний спосіб працює практично однаково на всіх смартфонах.