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Як на Android смартфонах поставити на дзвінок власну мелодію

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Операційна система Android подобається багатьом за те, що в ній можна налаштувати практично все, що завгодно. У тому числі і поставити на дзвінок власну мелодію. Зробити це просто і для цього необов’язково володіти сакральними знаннями. Особливо, якщо приділити кілька хвилин нашій статті, в якій представлено докладний посібник по зміні рінгтону.


Як поставити на дзвінок власну мелодію

Перше, що вам знадобиться зробити – завантажити на телефон потрібний трек. Важливо, щоб він знаходився у внутрішній пам’яті смартфона. Після того, як це зроблено, дотримуйтесь нижчеподаного алгоритму:

  1. Відкрийте “Налаштування”.
  2. Знайдіть розділ “Звуки і вібрація”.
  3. Тут потрібно знайти рядок “Мелодія виклику”.
  4. У вікні виберіть сім-карту, для якої ви хочете змінити рінгтон, а потім натисніть “Музика на пристрої”.
  5. Перед вами з’явиться довгий список всіх мелодій, що зберігаються на телефоні. Будь-яку з них можна встановити в якості виклику. Шукайте ту, що подобається саме вам.
  6. Все, тепер при дзвінку буде грати обраний в попередньому пункті рингтон.

Врахуйте, що назви пунктів можуть відрізнятися в залежності від моделі смартфона і фірмової оболонки, але загальний принцип один і той же. Як приклад взятий апарат Honor 10 Lite з інтерфейсом EMUI.

Як поставити власну мелодію на контакт

Android дозволяє встановити рингтон і на певну людину. Так ви завжди будете знати, хто вам телефонує.

  1. Відкрийте книгу контактів.
  2. Знайдіть потрібну людину і натисніть на неї.
  3. У вікні потрібно вибрати “Мелодія виклику”.
  4. Далі погодьтеся на надання доступу до файлів, що зберігаються в пам’яті, і виберіть рінгтон за аналогією з попереднім розділом.

Даний спосіб працює практично однаково на всіх смартфонах.

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