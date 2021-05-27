Шахраї телефонують по оголошеннях на OLX: нова схема обману українців

Сотні користувачів OLX постраждали від нового виду шахрайства. Зловмисники, представляючись покупцями, виманюють особисті дані та оформляють на продавців позики в мікрофінансових організаціях. Щоб не стати жертвою такого шахрайства, потрібно розуміти суть злочинної схеми і алгоритм дій у разі зіткнення з нею.





Дзвінок покупця

При розміщенні оголошень про продаж товарів на OLX або подібних сайтах слід пам’ятати, що крім реальних покупців, можуть дзвонити і шахраї.

Відрізнити по розмові одних від інших буває досить проблематично, але можливо. Шахраї зазвичай не торгуються, не цікавляться станом товару і не зацікавлені в особистій зустрічі.

Вони швидко домовляються про покупку, але потім повідомляють, що сталася невдала оплата, і просять 20-значний номер банківської карти для переказу коштів.

Пізніше, через 20-30 хвилин, зловмисники передзвонюють і повідомляють, що помилково перевели плату за інший товар.

Іноді на телефон продавців навіть приходить повідомлення нібито про зарахування коштів або дивне посилання. У цей момент ні в якому разі не можна переводити гроші з картки або переходити за посиланнями в смс.

Експерти безпеки рекомендують на етапі збору відомостей про номер рахунку припиняти спілкування з підозрілими покупцями і не відповідати на їхні дзвінки.

Через деякий час

Через деякий час користувачеві торгового майданчика дзвонять з мікрофінансової організації і просять оплатити борги. З’ясовується, що шахраї оформили мікропозику на ім’я продавця.

Такий спосіб обману доступний шахраям, бо більшість дрібних фінансових організацій не перевіряють відомості про позичальників і не вимагають візиту в офіс.

Крім того, для оформлення мікрокредиту потрібно мінімум відомостей.

При цьому звільнитися від подібних боргів практично неможливо. Швидше за все, жертву обману чекають нападки колекторів і судові розгляди.

Як не попастися

Експерти попереджають, що не можна розміщувати особисту інформацію на сайтах, особливо це стосується платежів.

Також слід відмовитися від спілкування на тему конфіденційної інформації по телефону, краще запропонувати покупцеві здійснити операцію особисто.

Якщо все ж ситуація з дзвінками і відмінами платежів сталася, можна перевірити себе на наявність кредитів.

Зробити це можна в бюро кредитних історій, на порталі держпослуг. У разі виявлення кредиту, оформленого обманним шляхом, необхідно подати позов до суду і заяву в банк. Крім того, потрібно направити офіційну скаргу в ту організацію, де оформили позику.

У документах потрібно детально описати те, що сталося і представити наявні докази шахрайства: роздруківку дзвінків, листування на сайті, історію операцій за рахунком.