Названо ситуації, коли заміна HDD на SDD не дуже хороша ідея

Усім відомо, що старий комп’ютер можна “освіжити” шляхом простої модернізації – замінити механічний HDD накопичувач на швидкісний сучасний SSD. Швидкість у твердотільного SSD накопичувача в кілька разів вища, ніж у HDD. Адже він працює за принципом “флешки” – дані пишуться в мікроскопічні комірки у вигляді електричного заряду.

А класичний диск – це складний пристрій з металевим “млинцем”, на який шляхом намагнічування записуються дані. Але не завжди заміна SSD на HDD виправдана – розглянемо кілька причин не робити таку модернізацію.

Така модернізація не завжди може допомогти

Припустимо, у вас старий комп’ютер зі слабким процесором і малою кількістю оперативної пам’яті. Ви вирішили замінити HDD на SSD і думаєте, що буде висока швидкість? Але може бути і зворотний результат, коли комп’ютер просто фізично не зможе вичавити весь ресурс за швидкістю з твердотільного накопичувача. Також швидкість порту SATA у старого ПК може бути нижчою, ніж остання версія цього протоколу. Не завжди SSD тут може допомогти, але все залежить від характеристик заліза.

Не всі операційні системи призначені для SSD

Наприклад, вам подобається працювати з Windows 7 – операційна система дійсно досі користується популярністю. Тільки ось через особливості системи приросту завантаження під час роботи з файлами можна не помітити. Наприклад, SSD накопичувач мало як вплине на завантаження самої операційної системи та програм минулих років.

SSD дорожче, ніж HDD

HDD накопичувач рівного об’єму з SSD коштуватиме набагато дешевше, хоч і накопичувачі падають у ціні, поки що ще зберігається різниця у вартості, і деколи вона вельми істотна. Як правило, користувачі купують SSD набагато меншого обсягу, ніж був HDD накопичувач. Зазвичай на SSD ставиться система і софт, а другий накопичувач класичного типу залишають для файлів.

SSD менш довговічний, ніж HDD

Якщо класичні накопичувачі можуть працювати без проблем кілька десятків років, то термін служби SSD строго обмежений кількістю циклів перезапису. Згодом комірки всередині мікросхем деградують і не здатні тримати заряд – твердотільний накопичувач починає “сипатися”, видавати помилки та гальмувати. Але щоб сучасний твердотільник вийшов з ладу, його потрібно постаратися “угробити” – навіть на серверах, де постійно щось записується і видаляється, такі накопичувачі можуть працювати роками. Усе залежить від типу пам’яті SSD, якщо це бюджетний ноунейм, найімовірніше, він прослужить недовго.

А довговічність HDD залежить виключно від механічного зносу, ресурс якого, як не дивно, на порядок вищий, ніж у твердотільного. Але і тут є ще один нюанс. Сучасний жорсткий диск за якістю може поступатися моделям, які були створені 10-15 років тому, але він буде швидшим.

SSD може забрати всі ваші дані в цифровий рай

Один із жирних мінусів SSD – втрата даних, яка може виникнути як внаслідок зносу, так і під впливом будь-яких факторів, наприклад, стрибка напруги або статичної електрики. Якщо з класичного накопичувача дані практично завжди можна відновити (якщо він фізично не пошкоджений), то у SSD шансів мало. Добре, якщо вийде з ладу контролер “твердотільника”, погано, якщо мікросхеми пам’яті.