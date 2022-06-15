Кращі бюджетні смартфони до 6000 гривень в 2022 році

У 2022 році смартфон вже не є розкішшю, тому купити якісний девайс можна навіть із бюджетом 6000 гривень. Такий апарат цілком згодиться для вирішення повсякденних завдань, створення фото та навіть ігор. Однак під цей опис підходять лише деякі моделі. Усі вони зібрані у цій статті.





№5 – Redmi 9C

ціна – 4669 гривень

Бюджетник Redmi оснащений великим 6.53-дюймовим дисплеєм, який відмінно підходить для медіаконтенту, а також ємним акумулятором на 5000 мАч, що забезпечує два дні автономної роботи. Є подвійна камера на 13+2 МП, NFC та процесор Helio G35, якого цілком вистачає для вирішення повсякденних завдань.

№4 – Redmi 9A

Ціна: 4399 гривень

Один із найхитовіших телефонів минулих років заслужено потрапив у наш рейтинг. Це відмінний варіант для невибагливих користувачів з великим 6.53-дюймовим екраном та непоганим для такого класу процесором Helio G25. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, а фотоможливості представлені одиночним датчиком на 13 МП.

№3 – Realme C21Y

Ціна: 4759 гривень

Realme C21Y – один із найкращих телефонів за свої гроші. Він укомплектований цілком боєздатним процесором Tiger T610 та потрійною камерою на 13+2+2 МП. За рахунок HD+ роздільної здатності 6.5-дюймового дисплея батареї ємністю 5000 мАч цілком вистачає на два дні автономної роботи. Окремо відзначимо надійний сканер відбитків пальців та камеру, оформлену у стилі iPhone.

№2 – Samsung Galaxy M12

Ціна: 6299 гривень

Ви не любите китайські гаджети? Тоді вам потрібний Galaxy M12. Пристрій оснащений 6.5-дюймовим дисплеєм із підвищеною герцовкою 90 Гц, а також непоганим процесором Exynos 850, який забезпечить плавну роботу месенджерів та браузера. Фотоможливості представлені значним для такої ціни квартетом 48+5+2+2 МП, а за автономність відповідає АКБ на 5000 мАг. Окремо варто відзначити ребристу текстуру спинки.

№1 – Oppo A54

Ціна: 5999 гривень

Симпатичний девайс від Oppo, що виділяється на тлі конкурентів у порівнянні. Його 6.51-дюймовий дисплей добре підходить для споживання медіаконтенту, а процесор Helio P35 цілком придатний для вирішення елементарних завдань. Корпус має захист від бризок, а під капотом знаходиться батарея на 5000 мАг. За рахунок останньої пристрій доведеться підключати до розетки не частіше ніж раз на два дні.