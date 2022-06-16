Не тільки навушники: 9 пристроїв, які можна під’єднати до міні-джеку в вашому смартфоні

Міні-джек 3,5 мм – штекер у вигляді невеликого стрижня, який використовують для підключення навушників до смартфону. Офіційна назва – роз’єм TRS (абревіатура розшифровується як Tip, Ring, Sleeve – наконечник, кільце, гільза). Універсальний інтерфейс для підключення до гаджетів використовують виробники пристроїв різного призначення від аудіо обладнання до вимірювальних приладів.





Залежно від приладу, підключеного через mini-jack, смартфон може стати просунутою фото-відеокамерою, здатною видавати якісну картинку при поганому освітленні, або детектором електричного, магнітного поля. З чим ще, крім навушників, здатний працювати ваш смартфон через міні-джек 3,5 мм – дізнайтесь у цій статті.

Мікрофон

Блогери, журналісти, представники інших професій часто використовують телефон для запису відео та звуку при інтерв’юванні співрозмовника, гарячої зйомки з місця подій. Якості вбудованого в гаджеті мікрофона найчастіше замало, щоб забезпечити нормальний звуковий супровід. Окремий звукоприймальний пристрій допоможе у випадку, якщо штатний мікрофон вийшов з ладу або смартфон не передбачається довго тримати в руці або на відкритому повітрі. Телефон автоматично визначить підключене через 3,5 мм роз’єм обладнання і звук, що приймається, стане в кілька разів голосніше і чистіше.

Фотоспалах

Якість фото або відео, знятого за поганої погоди, у темний час доби, в недостатньо освітленому приміщенні найчастіше не влаштовує навіть фотографа або оператора-початківця. У недорогих апаратах використовується звичайний світлодіод, що працює як підсвічування. Це змушує скорочувати відстань від об’єктива до об’єкта зйомки, робить фото менш виразним, не передає безліч дрібних деталей. Фотоспалах, що приєднується, працює в режимі імпульсу, добре освітлюючи об’єкт.

Розгалужувач-хаб

Цікавий спосіб перегляду або прослуховування медіаконтенту для кількох (від 2 до 6) осіб на одному смартфоні. Хаб приєднують у 3,5 мм роз’єм для підключення кількох пар навушників, аудіосистем та інших приладів. Поширені моделі подвоюють кількість пристроїв, що приєднуються, але зустрічаються розгалужувачі у формі «зірочки» з 5-6 променями, до яких можна приєднати штекери.

Палиця для селфі

Мало який смартфон не підтримує бездротовий зв’язок Bluetooth, але якщо модуль несправний, не забезпечує стійкий зв’язок з пристроєм для зйомки – палицю можна підключити до роз’єму міні-джек. Такому підключенню не страшні перешкоди, випадкові збої зв’язку та інші непорозуміння, що заважають отримати якісне фото чи відео.

Модулятор FM

Модулятор – невеликий за розміром пристрій, призначений для перетворення аудіоконтенту на радіосигнал і передачу його від головного пристрою до ретранслятора на ультракоротких частотах. За допомогою FM-модулятора можна прослухати музику, яка зберігається у пам’яті телефону. Підійде пристрій із радіоприймачем, наприклад, автомагнітола, музичний центр тощо. Цей же прилад дозволить прослухати музику, що сподобалася, одночасно в салонах декількох автомашин, розташованих недалеко один від одного.

Вимірювальні прилади

Підключивши до смартфона датчик, який знімає показники та перетворює їх у графічну інформацію, можна:

виміряти вологість, температуру повітря;

перевірити наявність та показник напруги в мережі або електропроводці;

визначити, чи випромінює об’єкт електромагнітне чи інфрачервоне випромінювання.

На відміну від спеціального обладнання такі приставки для телефону легко підключаються через міні-джек 3,5 мм, не вимагають навчання або складного налаштування, але на виняткову точність вимірювань не потрібно розраховувати.

ІЧ-передавач

Мініатюрний прилад, підключений через роз’єм для навушників, дозволяє керувати побутовою технікою (TV, холодильники, чайники, системи «розумний дім»), оснащеною інфрачервоним портом. Для нормальної роботи з передавачем потрібно завантажити спеціальний app-додаток.

Смарт-ключ

Мініатюрна кнопка «заглушка» вставляється в роз’єм і за допомогою завантаженої програми може бути запрограмована на виконання десятків маніпуляцій – від включення ліхтарика, Wi-Fi та розблокування екрана до запуску програми.

Радіоантена

Лічені одиниці мобільних телефонів «уміють» програвати радіо без підключення навушників. Під’єднавши антену, можна слухати улюблену станцію через вбудовані динаміки без підключення гарнітури.