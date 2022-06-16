Євро летить вниз: курс валют на 17 червня

В Україні продовжує стрімко дешевшати європейська валюта, така тенденція спостерігається від початку тижня. На п’ятницю, 17 червня, Національний банк України встанови курс євро на рівні 30 гривень та 38 копійок. В порівнянні з попереднім днем курс знизився на 21 копійку.





Падіння спостерігається і в інших європейських валют. 17 червня за польский злотий проситимуть 6 гривень та 55 копійок, а за румунський лей – 6 гривень та 18 копійок.

Долар США 17 червня коштуватиме 29 гривень та 25 копійок.