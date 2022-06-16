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Євро летить вниз: курс валют на 17 червня

16.06.2022
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В Україні продовжує стрімко дешевшати європейська валюта, така тенденція спостерігається від початку тижня. На п’ятницю, 17 червня, Національний банк України встанови курс євро на рівні 30 гривень та 38 копійок. В порівнянні з попереднім днем курс знизився на 21 копійку.

Падіння спостерігається і в інших європейських валют. 17 червня за польский злотий проситимуть 6 гривень та 55 копійок, а за румунський лей – 6 гривень та 18 копійок.

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Долар США 17 червня коштуватиме 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 17 червня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 20,338
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2524
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,5429
KRW 100 Вона 2,2733
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7268
DKK 1 Данська крона 4,0853
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 30,3885
EGP 1 Єгипетський фунт 1,561
JPY 10 Єна 2,2025
PLN 1 Злотий 6,4491
INR 10 Індійська рупія 3,7459
CAD 1 Канадський долар 22,5968
HRK 1 Куна 4,0388
MXN 1 Мексиканське песо 1,419
MDL 1 Молдовський лей 1,5273
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,4542
NZD 1 Новозеландський долар 18,2814
NOK 1 Норвезька крона 2,903
ZAR 1 Ренд 1,8274
RUB 10 Російський рубль 5,1315
RON 1 Румунський лей 6,1464
IDR 1000 Рупія 1,981
SGD 1 Сінгапурський долар 21,0376
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,8971
KZT 100 Теньге 6,5798
TRY 1 Турецька ліра 1,6888
HUF 100 Форинт 7,6306
GBP 1 Фунт стерлінгів 35,5023
CZK 1 Чеська крона 1,2287
SEK 1 Шведська крона 2,8391
CHF 1 Швейцарський франк 29,8474
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3559

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16.06.2022
1 хвилина на прочитання
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