Опубліковано перелік регіонів, де сьогодні люди сидітимуть без світла

Віялові відключення електрики необхідні для того, щоб вберегти енергетичні мережі. Росія вже пошкодила 40% енергосистеми. Є ТЕЦ, які 8 разів обстрілювали ракетами та дронами-камікадзе. Звісно, за таких умов відключення світла допоможе контролювати навантаження, швидше проводити ремонтні роботи.

У деяких регіонах та містах знеструмлення триває 4-6 годин, в інших 8. Це все вимушені заходи, про які Укренерго завчасно попереджає громадян. Відомо, що 2 листопада графіки віялових відключень будуть діяти у Києві й Київській області, а також у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Відомо й про графіки, які можуть бути уведені в експлуатацію при більш критичній ситуації. Якщо ворог продовжить нищити енергетичну систему й далі, без світла доведеться обходитись до 12 годин на добу.

На сайтах усіх обленерго є інформація про віялові відключення, або допис «чекайте на розпорядження». Допис свідчить про те, що план відключень розробили та утвердили, але запрацює він лише у разі масового ракетного обстрілу найпотужніших ТЕЦ у регіоні.

Чим займатися, коли немає електрики?

До такого життя не був готовий жоден українець. Очевидно, що багато хто через це переживає сильний стрес. Тому психологи радять більше читати та зайнятись простими речами: прибирання, прасування (коли світло). Мозок швидко адаптується до таких незручностей, але цей період необхідно просто пережити: менше думайте негативно, допомагайте ближнім. Це кращий спосіб виходу зі стресу.

Рекомендовано запастись свічками, ліхтарями та павербанками. За можливості можна придбати побутовий генератор. Також через часті повітряні тривоги українцям рекомендують облаштовувати бомбосховища у своїх будинках: поставити спальні місця, генератор, аптечку тощо.