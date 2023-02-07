Український ринок заполонив фальсифікат масла: як відрізнити підробку від справжнього продукту

На час війни в Україні відмінили перевірки якості продуктів, які раніше регулярно проводила Держпродспоживслужба. Через це доля фальсифікату на споживчому ринку суттєво збільшилася. Підробки маскують під продукцію відомих брендів, намагаючись продати неякісний продукт за доволі високою ціною.

Найбільш популярним серед фальсифікаторів товаром в Україні є масло. Саме його підробляють найчастіше. Раніше, коли Держпродспоживслужба проводила регулярні перевірки торгових точок та брала на експертизу зразки продукції, продавати підробки було складніше. Та тепер недобросовісні виробники не відчувають жодної загрози з боку контролюючого органу.

На сьогоднішній день, щоб перевірити якість того чиіншого товару Держпродспоживслужба повинна отримати від Кабіну спеціальний дозвіл. Просити про такий дозвіл у відомстві можуть лише з двох причин:

заява від незадоволеного покупця з його особистими даними та підписом;

скарга від виробника, продукцію якого підробляє фальсифікатор.

Лише в цих двох випадках Держпродспоживслужба має право на проведення позапланової перевірки. Та загалом українцям зараз доводиться купувати той чи інший товар спираючись лише на власні критерії оцінки якості.

Як відрізнити фальсифікат масла

Масло – ідеальний продукт для недобросовісних виробників. Вистачить замінити у його складі молочні жири на рослинні, і собівартість продукту зменшується фактично в рази. А з вигляду зрозуміти, що перед вами підробка майже не можливо.

Проте є кілька критеріїв, які допоможуть відрізнити справжнє масло від фальсифікату:

Ціна. Масло не може вартувати менше, ніж 50-60 грн за упаковку 200 гр. Адже для того, щоб виготовити 1 кг масла, потрібно 17 л молока жирністю 5%, яке коштує близько 207 грн. А до цього ще потрібно додати витрати на виробництво та націнку продавця. Тож масло за 30-40 грн, яке часто можна зустріти в супермаркетах, це скоріше за все продукт зі значним вмістом рослинних жирів, тобто маргарин. Консистенція, запах та колір. Масло повинно мати виражений молочний запах та рівномірний жовтуватий колір. При цьому воно повинно бути твердим, але навіть в охолодженому вигляді легко різатися ножем. Натомість фальсифікат буде мати так званий «хімічний» запах через додавання великої кількості ароматизаторів. До того ж воно матиме білий колір, а при спробі нарізати його в охолодженому стані почне кришитися.