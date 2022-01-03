На кого чекає світла смуга: гороскоп на понеділок, 3 грудня

Енергії справжнього новорічного оновлення – це те, що Вам потрібно “тут і зараз”. І в цей 2-й день Місяця ми їх обов’язково відчуємо! Цей святковий понеділок здатний принести всім багато радісних та приємних моментів, залишається лише їх побачити, “розкуштувати” і обернути собі на благо. Якщо не напружуватися, дивитися на світ з любов’ю і вдячністю, і радувати один одного, то цей день може стати на диво щасливим і вдалим.





Гороскоп на 3 січня для Овнів

Астрологи радять Вам цього дня зробити невелику подорож у рамках Ваших можливостей “тут і зараз”. Це, на перший погляд, нічим не примітна дія вдихне у Ваше життя нову енергію та радість. І надасть Вам сили на весь тиждень уперед!

Гороскоп на 3 січня для Тельців

Оновлення настало! Сьогодні собі треба довіряти більше, ніж будь-кому, тому що цей понеділок зранку перебуватиме під керівництвом інтуїтивного 2-го Місячного дня. Ваш внутрішній голос підкаже, з ким Вам краще спілкуватися, в яких місцях перебувати, і які продукти корисніше вживати.

Гороскоп на 3 січня для Близнюків

Це Молодий місяць може подарувати Вам щось дуже цінне та довгоочікуване. Ви можете отримати прощення від близької людини, щиро порадіти примиренню, і почати будувати нові спільні плани. А втілювати ці плани можна розпочинати вже з вівторка.

Гороскоп на 3 січня для Раків

Ранкова млість цього вихідного понеділка плавно перетече в денну насолоду всім, що відбувається, і закінчиться вечірньою романтикою. Якщо Ви тільки захочете, Ви зможете з легкістю та фантазією організувати собі все це.

Гороскоп на 3 січня для Левів

Не треба в цей день бути надто активними та діяльними. Тим більше, що в умовах новорічної метушні та розслаблення, це може завдати і Вам та оточуючим лише незручності. Займіть споглядальну позицію. Відпустити себе на волю можна буде вже з завтрашнього дня.

Гороскоп на 3 січня для Дів

Вам потрібно розслабитися і присвятити цей день собі та найближчим. Буде добре, якщо у Вас є можливість сьогодні повністю зануритися в себе і свої мрії. А завтра, у вівторок, буде набагато активніший і діяльніший день – на нього і варто “відкласти” свою енергію.

Гороскоп на 3 січня для Терезів

Цей день краще провести у вирішенні лише найнеобхідніших життєвих питань, і старанно гнати від себе погані думки. Сьогодні Ви не тільки зможете взяти відповідальність за власні справи, але й вплинете на інших.

Гороскоп на 3 січня для Скорпіонів

Вам варто на якийсь час відсунути серйозні справи та важливі розмови та присвятити цей день красі, у найрізноманітніших її проявах. Можна віртуально відвідати фотогалерею, художню виставку або музей. А можна насолодитись красою природи навколо Вас.

Гороскоп на 3 січня для Стрільців

Вам потрібно знайти собі гідну компанію та поділитися з нею своїми планами. Для початку, таким чином, Ви ясно і чітко зрозумієте, про що Ви мрієте насправді. Можливо, Вам навіть захочеться внести деякі корективи, і тут співрозмовники можуть перетворитися на слушних порадників.

Гороскоп на 3 січня для Козерогів

Початок нового місяця місяця традиційно пов’язаний з побудовою нових планів. Не варто вирішувати все на самоті і тримати свої плани в секреті, але і “трубити” про них на всі боки теж не треба. Розмовляйте, міркуйте, радьте та приймайте взаємні поради.

Гороскоп на 3 січня для Водоліїв

Ця Місячна доба хороша для того, щоб зазирнути в глибину себе і помилуватися своєю внутрішньою красою та мудрістю, а також прислухатися до своєї інтуїції. Вам потрібно виділити собі достатньо простору. Цього дня кожна людина може “замовити для себе” та отримати згодом те, що хоче, виходячи зі своїх “заслуг”.

Гороскоп на 3 січня для Риб

Цього святкового понеділка інтуїція працюватиме в “посиленому режимі” у всіх людей, але для чутливих Риб, підказок та важливої ​​інформації припасено набагато більше, ніж для інших. Вдалі події сьогоднішнього дня – це лише початок світлої смуги у Вашому житті. Але, у вівторок, постарайтеся бути обережними!