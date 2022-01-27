В Україні перерахують пенсії: кому додадуть пів тисячі гривень

В Україні навесні традиційно проведуть індексацію пенсій. Виплати почнуть перераховувати вже з 1 березня. Сума підвищення повинна покрити інфляцію та зростання зарплат за минулий рік.





Якої надбавки чекати пенсіонерам?

Середня сума, на яку збільшиться пенсія українців, становитиме 500 грн. Звісно ж не всіх громадян похилого віку чекає саме таке підвищення. Хтось отримає лише на 100 грн більше, а хтось і на всі 800 грн. Все залежатиме від розміру пенсії, яку українець отримує зараз.

В загальному ж відсоток, на який збільшать виплати після індексації – це половина інфляційного показника за минулий рік плюс половина від середнього зростання зарплатні за останні 3 роки. У 2022-му році ця цифра дорівнює 14%.

На скільки реально піднімуть пенсію?

Варто зазначити, що 14% надбавки розраховуються із «голої» пенсійної ставки. Доплати за вік чи понаднормовий стаж не беруться до уваги. Тобто якщо ваша пенсія разом з усіма додатковими виплатами дорівнює 3000 грн, а без них – 2500 грн, то надбавка становитиме 14% від 2500 грн, тобто 350 грн.

Що ж стосується пенсіонерів, які не заробили навіть на мінімальну пенсію, вони можуть взагалі не отримати підвищення виплат. Адже якщо за розрахунками їхня пенсія становить, наприклад, 1500 грн, то на руки вони все одно отримують мінімалку – 1934 грн. Таким чином навіть після індексації розмір виплати такого пенсіонера буде значно меншим за мінімальну пенсію, а держава продовжить виплачувати йому ту ж саму суму у 1934 грн.

Хто ще не отримає надбавку?

Деяких пенсіонерів індексація взагалі не торкнеться. Мова йде про українців, що вийшли на заслужений відпочинок після 2019 року. Їхня пенсія на думку держави ще не встигла «застаріти», адже обчислювалася із врахуванням середньої зарплатні за останні три роки.

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