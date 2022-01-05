Польша зовет: украинским заробитчанам упростили жизнь

Вскоре в Польше существенно упростят процедуру трудоустройства для иностранцев. Одним из смягчений станет увеличение срока действия позволительных документов. Благодаря таким изменениям украинским заробитчанам будет легче устроиться на официальную работу, а также избежать проблем с постоянным обновлением документов.





Как рассказала Каролина Шлешинская, вице-президент международного кадрового агентства Gremi Personal, сейчас разрешение на работу поляки выдают только на полгода. Для получения следующего разрешения иностранцам следует ожидать еще полгода. Поэтому многим заробитчанам приходится временно увольняться и ехать в Украину, чтобы дождаться решения соответствующих государственных органов.

Существует еще справка, позволяющая иностранцам работать в стране в течение года. Однако получить ее довольно сложно, да и срок изготовления такого документа составляет более 5 месяцев.

Однако совсем скоро разрешение на работу украинцам начнут выдавать аж на 2 года. Такие изменения к закону уже одобрил польский Сейм. Остался только «финальный аккорд» – подпись президента Анджея Дуды.

Каролина Шлешинская отметила, что обновленные условия рабочих разрешений откроют перед украинцами множество возможностей. Заробитчаны смогут претендовать на более престижную и высокооплачиваемую работу. Не говоря уж о том, что нововведения позволят нашим соотечественникам избежать постоянной бюрократической волокиты. Ведь обновлять разрешение на работу нужно будет только раз в 2 года.

Среди планов польского правительства также упрощение для иностранцев процедуры получения карты побыта. Карта побыта – это польский вариант вида на жительство, который дает право на долгосрочное пребывание в стране. Если властным структурам удастся осуществить свой замысел, от украинцев больше не будут требовать договор на аренду жилья в процессе выработки карты побыта. Таким образом заробитчаны, проживающие не в квартирах, а например в хостелах, также смогут получить вид на жительство в Польше.