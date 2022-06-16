Що відомо про Huawei FreeBuds Pro 2: характеристики, колір та фішки гарнітури з’явились в мережі

Huawei близька до запуску другого покоління своїх флагманських TWS-навушників. Очікується, що Huawei FreeBuds Pro 2 буде офіційно представлено цього місяця і, ймовірно, вони коштуватимуть 200 євро (так само, як і оригінальний FreeBuds Pro).





Одним із серйозних оновлень буде перехід на подвійні драйвери – з одним драйвером для низьких частот, а іншим для середніх і високих частот, навушники другого покоління забезпечуватимуть діапазон частотної характеристики від 14 Гц до 48 000 Гц.

Як повідомляється, Huawei співпрацює з французькою компанією Devialet, щоб покращити звук. Навушники отримають сертифікат Hi-Res Audio Wireless, що обіцяє високоякісний звук через Bluetooth. Існує також щось, що називається потрійним адаптивним еквалайзером, який дасть кращий контроль над звуком.

Ще одним серйозним оновленням цих наушників буде активне шумозаглушення (ANC), яке знизить рівень шуму на 47 дБ. Для порівняння, оригінальний FreeBuds Pro рекламував скасування до 40 дБ. Щоб зробити це, наушники другого покоління будуть використовувати три мікрофони та алгоритми штучного інтелекту.

Що стосується часу автономної роботи, новий дизайн менш ефективний і пропонує до 6,5 годин відтворення з вимкненим ANC, замість 8 годин. Однак чохол для зарядки враховує різницю, тому загальний час прослуховування все одно становитиме 30 годин.

Аксесуар має базову водонепроникність із рейтингом IP54, що означає, що вони захищені від бризок, але не витримають занурення. Це все ще краща довговічність, ніж оригінальні Pro buds.

Huawei FreeBuds Pro 2 буде доступний у трьох кольорах: Blue Silver, Frost Silver і Ceramic White.