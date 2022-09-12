США збираються передавати Україні літаки, про це розповів дипломат Джон Хербст

Повітряні Сили України можуть поповнитись літаками. Вашингтон збирається передати винищувачі МіГ-29. Офіційну заяву зробив американський посол Джон Хербст, коли давав інтерв’ю на “Радіо Свобода”.





Дипломат незадоволений активністю Пентагону, та вважає, що постачання можна збільшити та пришвидшити їх. На початку війни адміністрація президента США Джо Байдена відмовляла Україні у проханні передати літаки. Та сьогодні ситуація на полі бою виглядає дещо інакше. Київ ніхто за три дні не взяв, контрнаступ дає свої успіхи.

Джон Хербст впевнений, що найближчим часом США погодиться на передачу винищувачів. Москву вже ніхто не боїться компрометувати. Зараз Україні потрібно більше літаків, щоб здобути перевагу над ворогом в небі.

Які літаки Пентагон може передати Україні

Окрім радянських МіГ-29, які є на озброєні США та у багатьох інших країн, американці можуть передати й інші винищувачі: F-15 та F-16. Це може трапитись вже у найближчі 6-8 місяців. Радянські МіГи відносно непогані літаки, але для перемоги потрібна більш сучасна техніка.

F-15 — це всепогодний винищувач 4 покоління. Він був створений для ведення штурмових дій та для отримання переваги у повітрі. Такі є на озброєнні у США, Японії, Саудівській Аравії, та в Ізраїлю.

F-16 — багатофункціональний винищувач 4 покоління. Запуск ракет HARM до речі американці здійснюють саме з цих винищувачів. Вартість одного такого літака моделі 1975 року становить 4,5 млн доларів США. Вони є на озброєнні лише у США, Ізраїлю, Туреччини та Південної Кореї.

Поповнивши арсенал цими винищувачами Україна зможе набагато швидше та ефективніше вражати цілі ворога, а також захищати свої території.

Раніше свої літаки для ЗСУ хотіла передати Польща, але в обмін отримати від США старі американські винищувачі. Тоді Джо Байден особисто заборонив так діяти польському урядові.