Інвестори кинулися купувати акції SpaceX: ажіотаж змінився різкими падіннями та сумнівами

SpaceX стала однією з найбільш обговорюваних компаній на фондовому ринку 2026 року. Можливість купити частину космічної імперії Ілона Маска привабила десятки тисяч приватних інвесторів, багато з яких були готові миритися з надзвичайно високою оцінкою компанії та значними ризиками.

Попит на акції ще до початку біржових торгів виявився настільки великим, що отримати бажану кількість паперів змогли далеко не всі.

Лише у Великій Британії участь у первинному розміщенні SpaceX взяли близько 120 тисяч дорослих інвесторів. За оцінкою брокера Marex, британські приватні покупці подали заявки майже на 1 млрд доларів. Приблизно 40% учасників IPO у результаті не отримали повного обсягу акцій, який хотіли придбати.

Інвестори розуміли ризик, але все одно купували

Одним із таких покупців став 51-річний спеціаліст із розвитку бізнесу Річард Кук. Він вклав у SpaceX 3000 фунтів, хоча хотів отримати акцій більш ніж удвічі більше.

Сам Кук називає таку інвестицію своєрідною лотереєю. Він не приховує, що вважає SpaceX дуже дорогою компанією і допускає можливість значних втрат.

Це показовий момент. Ажіотаж навколо IPO охопив не лише новачків, які вперше прийшли на фондовий ринок через ім’я Ілона Маска. Серед покупців було чимало досвідчених інвесторів, які добре розуміли спекулятивний характер такої ставки.

Їх приваблював насамперед потенціал SpaceX на роки вперед. Компанія вже займає одну з ключових позицій у комерційних космічних запусках, розвиває Starlink і працює над значно амбітнішими проєктами.

Для частини покупців цього виявилося достатньо, щоб прийняти ризик.

Кук, наприклад, говорить про перспективу космічних центрів обробки даних та освоєння інших планет. Він не планує продавати акції через короткострокові коливання і готовий чекати роками, якщо ситуація не стане критичною.

Спочатку акції злетіли, а потім різко впали

Поведінка паперів після IPO швидко показала, наскільки ризикованою може бути така інвестиція.

Ціна розміщення становила 135 доларів за акцію. На Nasdaq торги стартували вже зі 150 доларів.

Після цього котирування стрімко пішли вгору та певний час досягали 225,64 долара. Тобто від рівня біржового дебюту акції дорожчали приблизно на 50%.

Але ейфорія тривала недовго.

Після пікового зростання курс почав падати і опускався до 111 доларів. Таким чином людина, яка придбала папери біля локального максимуму, за короткий час могла побачити дуже значний мінус у своєму портфелі.

Сам Кук описав ці коливання досить просто: одного дня інвестор задоволений собою, а іншого почувається дурнем.

При цьому він стверджує, що не стежить за котируваннями постійно та не будує своє повсякденне життя навколо короткострокової вартості акцій.

Це, власне, і відрізняє спекулятивну частину портфеля від грошей, які людина не може дозволити собі втратити.

SpaceX купували частіше за будь-які інші акції

Попит був помітний і за статистикою брокерських платформ.

Interactive Investor повідомляв, що в червні його клієнти купували SpaceX частіше, ніж акції будь-якої іншої компанії.

У AJ Bell кількість заявок на IPO виявилася у п’ять разів більшою, ніж під час будь-якого іншого первинного розміщення, доступного користувачам платформи за останнє десятиліття. Приблизно три чверті заявників становили чоловіки.

Керівник ринкового напряму AJ Bell Ден Коутсворт пояснює інтерес поєднанням двох факторів: SpaceX фактично є одним із символів нової космічної економіки, а за Ілоном Маском закріпилася репутація підприємця, який уже приносив інвесторам значні прибутки.

Водночас саме тут ховається головний ризик.

Висока оцінка SpaceX значною мірою базується не на нинішніх фінансових показниках, а на очікуваннях щодо того, якою компанія може стати в майбутньому.

На ринок можуть вийти мільйони нових акцій

Ще одним випробуванням для котирувань стане завершення періоду lock-up для працівників та ранніх інвесторів.

Після IPO такі акціонери зазвичай не можуть одразу продати всі свої папери. Обмеження потрібне для того, щоб величезна пропозиція акцій не обвалила ринок у перші дні після розміщення.

У випадку SpaceX процес розблокування відбувається поступово.

Після публікації результатів за другий квартал власники отримали можливість продати 20% акцій, які раніше були заблоковані. Надалі мають відкриватися додаткові транші по 7% через визначені проміжки часу.

До початку грудня потенційно доступними для продажу можуть стати до 44% таких паперів.

Це не означає, що всі власники одразу натиснуть кнопку «продати». Але чим більша кількість акцій виходить на відкритий ринок, тим сильнішою може стати пропозиція, а отже — і тиск на котирування.

«Це як поставити на коня»

Інший приватний інвестор, 59-річний менеджер проєктів Дейв Бадсі, порівнює придбання SpaceX зі ставкою на кінних перегонах.

Він купив десять акцій під час формування книги заявок і визнає, що космічна галузь залишається надзвичайно ризикованим напрямом.

Бадсі вже інвестував у компанії, орієнтуючись на великі політичні та економічні зміни. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він придбав акції британської оборонної компанії BAE Systems, очікуючи збільшення військових витрат.

У випадку SpaceX логіка схожа: інвестор робить ставку не стільки на поточні показники, скільки на довгостроковий розвиток цілої галузі.

Однак він застерігає новачків від очікування швидких грошей.

На його думку, частина людей могла вкласти значні суми в IPO, розраховуючи практично миттєво розбагатіти, а тепер панікує через падіння котирувань.

Такі коливання, за словами Бадсі, є цілком нормальною частиною первинного розміщення настільки відомої та спекулятивної компанії.

Головне питання — скільки насправді коштує майбутнє SpaceX

Саме оцінка компанії залишається одним із найбільш суперечливих моментів.

SpaceX оцінювали більш ніж у 100 річних доходів. Це означає, що покупці фактично платять величезну премію сьогодні в очікуванні того, що через багато років бізнес стане набагато більшим.

Подібна модель може принести величезний прибуток, якщо компанія справді реалізує свої найамбітніші плани. Але достатньо уповільнення Starlink, невдалих космічних проєктів, технологічних проблем або зміни настроїв ринку, щоб інвестори почали значно обережніше ставитися до такої оцінки.

Саме тому історія SpaceX після IPO перетворилася на своєрідний тест віри в Ілона Маска.

Інвестори бачать перед собою компанію з надзвичайно сильним брендом, технологіями та потенційно величезними майбутніми ринками. Одночасно вони купують цей потенціал за ціну, яка вже передбачає дуже оптимістичний сценарій розвитку.

Тому нинішні різкі рухи котирувань навряд чи стануть останніми.

Як точно сформулював один з інвесторів, SpaceX може виявитися поїздкою на американських гірках. Питання лише в тому, хто готовий залишатися в цьому вагоні, коли після чергового стрімкого підйому курс знову різко піде вниз.