Шість способів поліпшити якість зйомки на смартфоні

Давно минули ті часи, коли люди фотографували на фотоапарати. Тепер головним інструментом в руці фотографа по праву вважається саме смартфон. Редакція GSMinfo підготувала шість способів, за допомогою яких можна поліпшити якість фотографій, які зроблені зі смартфона.





HDR

Найпростіший спосіб примусово поліпшити якість зйомки на будь-якому смартфоні – включити режим HDR. У ньому смартфон замість одного знімка робить фото кілька разів з різною експозицією, а потім склеює їх в один файл. І знімок на виході виходить більш якісним, ніж зйомка в авто-режимі. Слід, однак, враховувати, що бюджетні смартфони фотографують в HDR повільніше, ніж в авто-режимі, і для зйомки об’єктів, що рухаються такий режим не підійде.

Мінімальне ISO

У смартфонах середнього класу і флагманах якість фото можна поліпшити при використанні ручного режиму. Не обов’язково розбиратися у всіх параметрах – досить знизити рівень ISO (грубо кажучи – зернистості) нижче 400, в ідеалі – до 100-250, а витримку залишити автоматичною. У всіх випадках, крім зйомки вночі, це поліпшить якість знімка.

Зберігайте в RAW

Для всіх, хто вміє обробляти фото на комп’ютері, буде не зайвим включити в смартфоні збереження фото в формат RAW. Такі знімки доведеться переробляти в JPG в програмі для фотомонтажу, зате в цих “цифрових негативів” вийде відредагувати яскравість, прибрати цифровий шум або відредагувати кольори в набагато більших межах, ніж при обробці готового jpg-знімка, знятого в авто-режимі.

Пікселі не головне

У смартфонах з 48, 64 і 108 Мп в основній камері небажано включати режим фото з максимальною кількістю мегапікселів. Такі екстремальні настройки поліпшать якість знімків тільки в яскравий сонячний день при зйомці нерухомих предметів. У похмуру погоду перемикання з 12 або 16 Мп на 48, 64 і т.д. лише додатково погіршить світлочутливість камери і зробить зображення більш розмитим.

Гра світла

При зйомці фото в нічному режимі варто вручну торкнутися дисплея і навести фокусування на яскраві предмети – після цього смартфон додатково “примружиться” і зробить картинку темніше, але підсумкове фото буде з натуральними кольорами. Якщо цього не робити, смартфони середнього класу і бюджетні моделі в нічному режимі відобразять на знімку неприродно яскраве і світле небо, ніби в обідній час, і темно-коричневі відтінки асфальту замість натурального сірого / чорного кольору вночі.

Google Camera

Остання порада щодо поліпшення якості зйомки підійде для ентузіастів – установка так званої GCam (вона ж Google Camera). Ця програма для зйомки фото з дуже розумними алгоритмами, запозиченими у флагманських смартфонів Google Pixel. З ним смартфон в авто-режимі “витягує” якість так, ніби зйомкою фото займався професіонал при ручних налаштуваннях. Відповідну до камери конкретної моделі смартфона версію GCam слід шукати на тематичних форумах ентузіастів.