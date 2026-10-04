США хочуть виробляти 10 000 тонн магнітів із рідкісноземів без Китаю: заводи живитимуть воднем

Флоридська компанія VIVIFY уклала угоду про наміри з Evolution Metals & Technologies Corp (EM&T). Мета в тому, щоб забезпечити воднем автономне енергопостачання виробництва рідкісноземельних магнітів і критичних матеріалів. Установки стоятимуть на території самого підприємства, тож залежати від загальної мережі йому не доведеться.

Постійні магніти з рідкісноземельних металів потрібні для електромобілів, медичної візуалізації та оборонних систем. Маямська EM&T будує ланцюг постачання без Китаю: компанія збирається довести потужність виробництва магнітів приблизно до 10 000 тонн на рік і створити повністю інтегрований промисловий кампус у США. Переробка таких металів і випуск магнітів вимагають великих обсягів стабільної електроенергії, а отримати її дедалі складніше. Для компанії, що будує виробництво з нуля, доступність струму стає такою ж важливою, як сировина, обладнання й логістика.

VIVIFY пропонує контейнерні водневі модулі потужністю до 1 МВт кожен. Потужність нарощують, додаючи контейнери в міру запуску нових етапів виробництва, і не чекаючи ні на одну велику станцію, ні на приєднання до мережі. За даними компанії, основний вхідний ресурс це вода, викиди на 99% відсутні, а постачання пального не потрібне. Новий модуль Flying Pig доповнює флагманський Hydrogen Oxygen Generator (HOG) та п’ятиступеневу систему очищення викидів Clean Air Technology (CAT). Це перша оголошена угода VIVIFY з публічною компанією.

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Втім, до реальних поставок ще далеко. Лист про наміри юридично не зобов’язує сторони, а перехід до комерційного впровадження залежить від технічних, регуляторних і економічних питань, які поки не вирішені. Розглядаються як повністю автономні, так і гібридні схеми, залежно від вимог до майданчика. Варто уточнити й щодо заяви про воду як пальне: сама по собі вона не є джерелом енергії, її спершу потрібно розщепити, а це потребує електроенергії. З повідомлення не зрозуміло, звідки береться енергія для цього процесу.

Для України ця історія має додаткове значення. Наша країна має значні поклади критичних мінералів, а 2025 року підписала зі США угоду про спільний інвестиційний фонд для їх розробки. Питання автономного електропостачання для виробництва в умовах атак на енергосистему тут теж не абстрактне.