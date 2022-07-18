Китай вирішив збудувати найпотужніший радар на Землі

Китайські фахівці почали будувати те, що, за їх твердженням, є найпотужнішою системою радіолокації у світі. Вона допоможе захистити землю від астероїдів, своєчасно виявляючи їх.





Систему під назвою China Fuyan будує Пекінський технологічний інститут. По суті, вона складається з багатьох антен, кожна діаметром від 25 до 30 метрів. Всі разом вони зможуть спостерігати за астероїдами з високою роздільною здатністю в межах 150 млн км, тобто приблизно на відстані від Землі до Сонця.

Крім відстеження астероїдів в завдання системи буде входити в принципі вивчення навколоземного простору. Зокрема радар зможе допомогти у космічному зондуванні.

На сьогодні завершено будівництво перших двох антен масиву. Їх мають намір протестувати у вересні.