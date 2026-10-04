Флоридская компания VIVIFY заключила соглашение о намерениях с Evolution Metals & Technologies Corp (EM&T). Цель состоит в том, чтобы обеспечить автономное энергоснабжение производства редкоземельных магнитов и критически важных материалов с помощью водорода. Установки будут размещены на территории самого предприятия, поэтому ему не придется зависеть от общей энергосети.

Постоянные магниты из редкоземельных металлов необходимы для электромобилей, медицинской визуализации и оборонных систем. Компания EM&T из Майами строит цепочку поставок без участия Китая: она намерена довести мощность производства магнитов примерно до 10 000 тонн в год и создать полностью интегрированный промышленный кампус в США. Переработка таких металлов и производство магнитов требуют больших объемов стабильной электроэнергии, а получить её становится всё сложнее. Для компании, которая строит производство с нуля, доступность электроэнергии становится столь же важной, как сырьё, оборудование и логистика.

VIVIFY предлагает контейнерные водородные модули мощностью до 1 МВт каждый. Мощность наращивается за счёт добавления контейнеров по мере запуска новых этапов производства, без ожидания ни одной крупной станции, ни подключения к сети. По данным компании, основным исходным сырьем является вода, выбросы на 99% отсутствуют, а поставка топлива не требуется. Новый модуль Flying Pig дополняет флагманский Hydrogen Oxygen Generator (HOG) и пятиступенчатую систему очистки выбросов Clean Air Technology (CAT). Это первая объявленная сделка VIVIFY с публичной компанией.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Впрочем, до реальных поставок ещё далеко. Письмо о намерениях юридически не обязывает стороны, а переход к коммерческому внедрению зависит от технических, нормативных и экономических вопросов, которые пока не решены. Рассматриваются как полностью автономные, так и гибридные схемы, в зависимости от требований к площадке. Стоит уточнить и заявление о воде как топливе: сама по себе она не является источником энергии, её сначала нужно расщепить, а это требует электроэнергии. Из сообщения неясно, откуда берется энергия для этого процесса.

Для Украины эта история имеет особое значение. Наша страна располагает значительными запасами критически важных минералов, а в 2025 году подписала с США соглашение о создании совместного инвестиционного фонда для их разработки. Вопрос об автономном электроснабжении для производства в условиях атак на энергосистему здесь тоже не абстрактный.