Даже самый подробный спутниковый снимок мало что стоит, если он отражает ситуацию нескольких дней назад. Во время стихийных бедствий или боевых действий обстановка на земле меняется каждый час, поэтому для систем наблюдения важно не только разрешение, но и то, как часто они могут обновлять данные. Американская компания Umbra представила радиолокационный спутник Freetail 5, который должен быть силен в обоих аспектах.

Больше всего поражает то, что инженеры намерены разместить столь мощную радиолокационную систему в аппарате массой всего около 200 кг. При этом его возможности не ограничиваются обычной съемкой поверхности Земли.

Пятиметровая антенна на небольшом спутнике

Главный элемент Freetail 5 — раскладная радиолокационная антенна диаметром 5 метров и площадью около 20 квадратных метров. По сравнению с предыдущими аппаратами Umbra площадь антенны увеличилась вдвое, а мощность радара — в четыре раза. Спутник может работать в полосе частот шириной до 4 ГГц, что напрямую влияет на детализацию снимков.

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Freetail 5 использует технологию SAR, то есть радар с синтезированной апертурой. Спутник фиксирует отражение излучаемых им радиоволн, двигаясь по орбите, а обработка последовательных сигналов обеспечивает разрешение, которое в противном случае могла бы обеспечить гораздо более крупная физическая антенна. Такому радару не нужен солнечный свет, а облака не мешают ему так, как оптическим системам.

Радар видит город ночью и сквозь облака. На снимке видны не цвета, а то, как разные поверхности отражают радиоволны

Umbra заявляет о разрешении до 5 см, что примерно соответствует ширине банковской карты. Речь идет о режиме Spotlight, в котором радар фокусируется на выбранном участке за счет уменьшения площади съемки. Это не означает, что спутник распознает любой объект такого размера, ведь радиолокационное изображение в первую очередь показывает, как различные поверхности отражают радиоволны, а не их истинный вид. Гораздо более важным выглядит другое заявление, а именно сотни снимков с разрешением 25 см в сутки от одного спутника. Впоследствии Umbra хочет создать целую группировку, которая позволит повторно снимать любую точку планеты с интервалом около часа.

Наблюдение превращается в постоянный мониторинг

Особенно интересна технология когерентного обнаружения изменений (CCD). Благодаря ей Freetail 5 способен фиксировать изменения на поверхности Земли размером даже меньше сантиметра. Радар сравнивает сигналы с одного и того же участка во время последовательных пролетов и улавливает разницу даже тогда, когда сами изменения меньше номинального разрешения снимка. Такие возможности пригодятся и военным, и учёным, и специалистам, следящим за состоянием инфраструктуры.

Umbra планирует, что спутники будут работать парами и группами. Так можно получать даже трехмерные снимки за один пролет

Umbra также предусматривает работу спутников в формациях, съемку с разнесёнными передатчиками и приёмниками, создание трёхмерных изображений за один пролёт и прямую передачу данных пользователям в районе действий. Компания самостоятельно разрабатывает бортовое программное обеспечение и производит около 90% компонентов спутника, опираясь на опыт 14 миссий.

Впрочем, придется немного подождать, пока появится первый Freetail 5. Umbra планирует подготовить его к запуску в начале 2028 года, а коммерческие услуги — предложить в середине того же года. Конкуренты тоже не стоят на месте. Всего неделей ранее финская компания ICEYE представила пятое поколение своих радиолокационных спутников с разрешением 11 см для государственных заказчиков и 16 см для коммерческих. Для Украины эта гонка не абстрактна, ведь именно спутник ICEYE в свое время был куплен для нужд ВСУ на средства украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Nokia и ICEYE разрабатывают для Украины собственную систему спутниковой связи.