Климатические модели не успевают за реальностью: штормы смещаются быстрее, чем ожидали учёные

Новое исследование показало, что зимние штормы над северной частью Тихого океана смещаются к полюсу быстрее, чем предсказывали климатические модели. Это может усилить таяние ледников, засухи и периоды жары.

Климат Земли меняется быстрее, чем показывают некоторые компьютерные модели. Исследователи из Института Вейцмана и Google Research выяснили, что траектории зимних штормов над северной частью Тихого океана смещаются на север быстрее, чем ожидали ученые. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Речь идет о так называемых «штормовых траекториях» — атмосферных зонах, по которым движутся циклоны и штормы. Именно они переносят тепло и влагу, влияют на количество осадков, температуру, снежный покров и водные ресурсы в крупных регионах. Для Северной Америки такие изменения особенно важны, поскольку они могут одновременно влиять и на Аляску, и на запад США.

Что именно заметили учёные

Согласно данным исследования, траектории штормов над северной частью Тихого океана заметно смещаются в сторону Северного полюса. Проблема заключается в том, что климатические модели предсказывали такое направление изменений, но недооценивали их скорость.

Это может означать, что часть последствий глобального потепления проявится раньше или будет более выраженной, чем считалось ранее.

Среди возможных последствий:

изменение распределения дождя и снега;

ускоренное таяние ледников;

усиление волн жары;

повышенный риск засух;

повышение риска лесных пожаров;

проблемы с водными ресурсами в отдельных регионах.

В Институте Вейцмана поясняют, что Аляска уже ежегодно теряет примерно 60 млрд тонн льда. В то же время в Калифорнии и Неваде все чаще фиксируются рекорды жары и засухи, что создает благоприятные условия для крупных пожаров. Одним из факторов таких изменений может быть именно смещение зимних штормов на север.

Почему модели ошиблись

Авторы исследования не утверждают, что климатические модели «не работают». Напротив, они правильно отражают общее направление изменений. Проблема в другом: модели могут не учитывать все сложные процессы, происходящие между океаном, атмосферой, струйными течениями и формированием штормов.

Чтобы лучше оценить эти изменения, исследователи применили новый подход, основанный на данных об атмосферном давлении на уровне моря. Этот показатель измеряется на протяжении десятилетий, поэтому позволяет более точно проследить долгосрочные изменения. По заключению авторов, смещение штормов не является просто естественным колебанием климата, а связано с изменением климата.

Для человечества это важный сигнал. Если штормы, осадки и температурные зоны смещаются быстрее, чем ожидалось, придётся пересмотреть планы, касающиеся будущего климата. Это касается не только учёных, но и городов, фермеров, энергетиков, страховых компаний и служб гражданской защиты.

Главный вывод исследования прост: климатические модели остаются важным инструментом прогнозирования, но их необходимо постоянно совершенствовать. Реальные изменения в атмосфере уже сейчас показывают, в каких именно случаях прогнозы могут быть слишком осторожными.