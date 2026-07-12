Кліматичні моделі не встигають за реальністю: шторми зміщуються швидше, ніж очікували вчені

Нове дослідження показало, що зимові шторми над північною частиною Тихого океану зміщуються до полюса швидше, ніж передбачали кліматичні моделі. Це може посилити танення льодовиків, посухи та хвилі спеки.

Клімат Землі змінюється швидше, ніж це показують деякі комп’ютерні моделі. Дослідники з Інституту Вейцмана та Google Research з’ясували, що зимові штормові траєкторії над північною частиною Тихого океану зміщуються на північ швидше, ніж очікували науковці. Результати роботи опубліковані в журналі Nature.

Йдеться про так звані storm tracks — атмосферні зони, якими рухаються циклони та шторми. Саме вони переносять тепло й вологу, впливають на кількість опадів, температуру, сніговий покрив і водні ресурси у великих регіонах. Для Північної Америки такі зміни особливо важливі, бо вони можуть одночасно впливати і на Аляску, і на захід США.

Що саме помітили вчені

За даними дослідження, штормові траєкторії над північною частиною Тихого океану помітно зміщуються в бік Північного полюса. Проблема в тому, що кліматичні моделі передбачали такий напрям змін, але недооцінювали їхню швидкість.

Це може означати, що частина наслідків глобального потепління проявлятиметься раніше або сильніше, ніж вважали раніше.

Серед можливих наслідків:

зміна розподілу дощу та снігу;

швидше танення льодовиків;

посилення хвиль спеки;

більший ризик посух;

зростання небезпеки лісових пожеж;

проблеми з водними ресурсами в окремих регіонах.

В Інституті Вейцмана пояснюють, що Аляска вже щороку втрачає приблизно 60 млрд тонн льоду. Водночас у Каліфорнії та Неваді частіше фіксують рекорди спеки й сухості, що створює сприятливі умови для великих пожеж. Одним із факторів таких змін може бути саме зсув зимових штормів на північ.

Чому моделі помилилися

Автори дослідження не кажуть, що кліматичні моделі «не працюють». Навпаки, вони правильно показують загальний напрям змін. Проблема в іншому: моделі можуть не враховувати всі складні процеси, які відбуваються між океаном, атмосферою, струменевими течіями та формуванням штормів.

Щоб краще оцінити зміни, дослідники використали новий підхід, заснований на даних про атмосферний тиск на рівні моря. Цей показник вимірюється десятиліттями, тому дозволяє точніше простежити довгострокові зміни. За висновком авторів, зміщення штормів не є просто природним коливанням клімату, а пов’язане зі зміною клімату.

Для людства це важливий сигнал. Якщо шторми, опади та температурні зони зміщуються швидше, ніж очікувалося, планування майбутнього клімату доведеться переглядати. Це стосується не лише науковців, а й міст, фермерів, енергетиків, страхових компаній і служб цивільного захисту.

Головний висновок дослідження простий: кліматичні моделі залишаються важливим інструментом прогнозування, але їх потрібно постійно вдосконалювати. Реальні зміни в атмосфері вже зараз показують, де саме прогнози можуть бути занадто обережними.