Наука

Є в кожній аптечці: популярні ліки збільшують ризик хвороб серця та інсульту

Вчені провели дослідження за участю 110 добровольців із високим кров'яним тиском в анамнезі.

10.02.2022
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ліки

Вчені Единбурзького університету у Шотландії розкрили смертельну небезпеку парацетамолу. Вони провели дослідження за участю 110 добровольців. Його результати наводить журнал Circulation .


Для експерименту було відібрано людей з високим кров’яним тиском в анамнезі. Протягом 14 днів одна група чотири рази на день приймала парацетамол, інша – плацебо. При цьому дві третини добровольців пили також препарати від гіпертонії. В результаті виявилося, що в середньому у випробуваних підвищився артеріальний тиск.

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На думку вчених, очікується, що постійний прийом парацетамолу підвищує ризик серцевих захворювань або інсульту приблизно на 20%. Після того як люди перестали його приймати, їхній тиск повернувся до рівня, який був до дослідження.

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10.02.2022
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