Ядерні брати: чому люди повернулися до Хіросіми та Нагасаки, а до Чорнобиля — ні

У 1945 році на два Японські міста Хіросіму і Нагасакі було скинуто 2 атомні бомби – «малюк » та «товстун». Майже через 40 років в Україні сталася найбільша техногенна катастрофа: вибухнув реактор одного з енергоблоків ЧАЕС. Обидва випадки забрали велику кількість життів і поширили містами небезпечну радіацію, але в Японії, на території, де стався вибух, зараз живуть люди, а в Чорнобилі ні. То чому ж у Хіросіму та Нагасакі повернулися жителі, а Чорнобиль продовжує пустувати?





Різна кількість радіоактивної речовини

Кількості радіоактивної речовини в бомбі та в реакторі не можна порівняти. Бомба «малюк» містила у собі 65 кг урану, його у ланцюговій реакції брало участь лише 700 грам, у «товстуні» було 6 кг плутонію. На момент вибуху реактора, в ньому знаходилося близько180 тисяч тонн радіоактивного палива.

Різні характери вибухів

Ще однією відмінністю між двома катастрофами був характер і місце вибуху. Скинута на Хіросіму бомба розлетілася в небі, велика кількість її частинок залишилася в атмосфері і була забрана повітряними масами. Хоч це й не завадило вбити кілька десятків тисяч людей, перевищення радіації в японських містах було не таким довгим, бо воно не торкнулося ґрунту. Вже за місяць жителі почали повертатися до Хіросіми та Нагасакі.

Щоправда, це повернення було поспішним, і рівень радіації тоді ще був далекий від норми. Але американські фахівці, провівши дослідження, і побачивши, що постраждала рослинність, приходить у норму, дійшли висновку, що жити у містах безпечно. Лише через деякий час японські лікарі помітили, що кількість онкологічних захворювань серед населення Хіросіми та Нагасакі вище, ніж у середньому по країні. Зараз радіаційний фон у містах не вище, ніж у мегаполісах світу.

Чорнобильський вибух стався на землі. Тому більшість радіоактивних речовин потрапила у ґрунт, а період їхнього напіврозпаду кілька сотень років. Інша частина піднялася вгору і поширилася сусідніми країнами. Крім того, в паливі містилися й інші токсичні речовини, що лише посилювало ситуацію, а сам викид радіації тривав місяць.

Таким чином рівень забруднення в Чорнобилі був у 500 разів вище, ніж у Хіросімі та Нагасакі. Наразі він трохи знизився, але все ще залишається надто високим. А територію в радіусі 30 км від ЧАЕС досі закрито. Фахівці впевнені, що повернутися на ці землі вийде не менше ніж через 1000 років, поки це небезпечно для життя.