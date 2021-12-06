Польщу звинувачують у тому, що руйнується українська економіка: що зміниться для заробітчан?

Українці дуже активно їздять в Польщу на заробітки. Це зумовлено тим, що в даній країні навіть заробітчанин без вищої освіти, чи будь-якої іншої, може заробити понад 20 000 гривень на місяць, тоді як в Україні такій особі максимально важко працевлаштуватися.





В Польщі є набагато більше різних підприємств та заводів, а ще там чудово розвинене сільське господарство. Масовий збір полуниці, ягід, огірків, яблук та інших фруктів і городини — це те, через що кожного літа у Польщу виїжджають не лише чоловіки, а й жінки. Україна подібної альтернативи запропонувати не може, тому й стикається з шаленим браком кадрів. І цього року, цей брак досяг свого апогею.

В Польщу виїхала рекордна кількість українців

Цього року в Польщу виїхало на 23% більше українців ніж зазвичай. Все через те, що ця країна активно відновлювала власну економіку після удару пандемії. Українців там чекали, як ніколи. Заманювали заробітчан кращими зарплатами, та більшим вибором вільних вакансій. В результаті, українська економіка сильно постраждала. На ринку праці утворилися величезні “дірки”.

Дуже бракує різноробочих, як на великих підприємствах так і в середньостатистичних приватних компаніях. Що з цим робити Уряд не знає. Навіть якщо в Україні й з’явиться більша кількість робочих місць, навряд чи це зупинить багатьох українців. Адже з європейськими зарплатами нам не потягатися.

До слова, самі поляки не охоче працюють на тих вакансіях, на які їдуть українці. Тамтешні мешканці теж не цураються заробітків, але їдуть у Данію чи Німеччину. Українці також помалу перекваліфіковують на ці напрямки, але наразі вдається це не всім. На відміну від Польщі, Німеччина рада лише окремим спеціалістам з вищою профільною освітою та в ідеалі — базовим знанням мови.