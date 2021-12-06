Розкрито нові функції смартфонів Xiaomi після оновлення до Android 12

Смартфони компанії Xiaomi потихеньку починають отримувати оновлення до Android 12. Прошивки MIUI для минулорічних флагманів проходять бета-тестування, а деякі актуальні моделі отримають стабільні версії системи.





Але оскільки смартфони деяких наших читачів не будуть оновлені до наступної версії Android, ми вирішили, що буде доречним розповісти про нові функції, щоб ви могли зрозуміти, чи варто заради них купувати нову модель смартфона.

А поки ви читаєте цей текст, ми тестуємо нову прошивку, щоб поділитися з вами результатами автономності і продуктивності.

Режим керування однією рукою

Діагональ смартфонів з кожним роком все більше і запровадження зручного режиму управління однією рукою напрошувалося давним-давно.

У MIUI на базі Android 12 в меню налаштування жестів управління з’явиться нове налаштування, що дозволяє при свайпі вниз, розділити екран навпіл, тим самим дозволяючи користувачеві дотягнутися до верхньої частини екрана.

Ще один темний режим?

Після появи MIUI 12.5 Enhanced, більшість власників Xiaomi сподівалася на доопрацювання темного режиму, але цього не сталося. До цих пір в деяких програмах доводиться використовувати примусове налаштування тем оформлення, що додає незручності.

В Android 12 з’являється налаштування «Extra Dim» (дослівний переклад «Дуже тьмяний») з їх допомогою буде вирішено проблему сумісності темного режиму MIUI і налаштування відображення самої системи Android, а так само ця функція дозволить знизити навантаження на очі при слабкому освітленні.

Нові анімації

На одному з форумів з’явилося і тут же було видалено відео, що показує перероблену анімацію MIUI на базі Android 12. Якщо спробувати описати її словами, то вона явно стала менш тривалою, але набагато плавнішою.

Віджет, зміни в повідомленнях та шторці

У налаштуваннях повідомлень з’явиться можливість увімкнути новий вид відображення. При отриманні повідомлення з чату ви бачитимете не тільки аватар користувача, але й бесіду в якій ведеться діалог.

А в “шторці” буде скорочено відображення дати, для економії простору, а годинник навпаки стане трохи більшим.

Ну і нарешті надамо актуальну інформацію про те, на яких смартфонах вже тестують Android 12, а також моделі, які тільки мають отримати свою першу бета-версію MIUI.

Список не є остаточним і буде доповнений