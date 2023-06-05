Названо спосіб прискорення мобільного інтернету за допомогою очистки кешу DNS

У читача насамперед виникне питання: “Навіщо взагалі чистити кеш DNS на андроїд смартфоні?”.

Будь-яке очищення кешу – це процес видалення тимчасових файлів, більшість з яких вже не потрібні, проте використовуються (обробляються) системою при виконанні тих чи інших завдань, тим самим уповільнюючи її роботу.

В даному випадку, очищення кешу DNS допомагає усунути помилки у з’єднанні з сайтами, а значить покращити роботу інтернету.

Якщо на вашому смартфоні встановлений будь-який браузер крім Google Chrome, очищення кешу DNS відбувається разом з видаленням решти кешу (в меню “Про програму”).

У випадку з Хром все трохи складніше, адже при видаленні кешу DNS в браузері, видаляється кеш DNS всіх сервісів Google.

Відкрийте браузер і в адресному рядку наберіть адресу, показану на зображенні нижче.

Після цього тричі натисніть кнопку “Clear host cache”, а потім в меню “Proxy” натисніть на “Claer bad proxies”.

Нагадаємо, що найпростішим способом підключення DNS є встановлення програми “DNS Changer”. В останній версії програми було покращено стабільність підключення та визначення найбільш відповідного DNS сервера.