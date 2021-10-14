Вчені розповіли, як по запаху дізнатися про наближення смерті

Вчені з’ясували, що смерть можна відчути по запаху. Про це повідомив дослідник Арно Вісмар в одному зі своїх останніх експериментів. Він проводив його в Школі психології Університету Кента.





Який запах у смерті?

В ході експерименту, випробуваним пропонувалося нюхати запахи путресцина, аміаку і води. І тільки перший визвав у них непереборну тривогу, хоча досліджувані ніколи раніше не відчували запаху подібного компонента. За словами вченого, коли людина помирає, її тіло ламається, і під час цього процесу звільняється багато ароматів. Одним з них і є вищеописаний путресцин.

Особливий рецептор «запаху смерті»

Також часто асоціюють «запах смерті» – з запахом трави. Дослідники з’ясували, що у людини є древній нюховий рецептор, який пробуджується напередодні загибелі і вловлює вказаний аромат. Це може бути за рік або півроку до трагедії, але рано чи пізно він прокидається. Коли з’являється «запах смерті», люди підсвідомо починають змінюватися і, самі того не відаючи, наближають момент свого кінця.

Запах смерті – це особливий провісник, який сигналізує нам не про швидку кончину, а про те, що нам загрожує неминуча небезпека. Цей запах допомагає зрозуміти, що привід для тривоги дійсно існує, а нам тільки залишається знайти причину майбутньої загибелі.