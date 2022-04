Названі улюблені напої довгожителів

Доктор медичних наук Наталі Комова та старша наукова співробітниця Медичного центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Дана Елліс Ханнес назвали улюблені напої довгожителів. Про це пише Eat This, Not This!





За словами Наталі Комової, найчастіше жителі «блакитних зон», тобто регіонів світу з найвищою концентрацією людей, які доживають до 100 років і більше, воліють пити воду. Вона зазначає, що вода необхідна для продовження життя, оскільки допомагає організму виводити токсини, підтримувати нормальний кров’яний тиск, транспортувати поживні речовини, балансувати електроліти та прискорювати обмін речовин.

Комова зазначає, що мешканці «блакитних зон», особливо в Сардинії та Ікарії, не схильні позбавляти себе високоякісного сухого червоного вина. На її думку, червоне вино містить велику кількість ресвератролу — антиоксиданту, який допомагає знизити рівень «поганого» холестерину ЛПНГ, зменшити запалення та запобігти пошкодженню кровоносних судин. Проте фахівець попереджає, що не можна пити більше келиха на день.

Дана Елліс Ханнес радить звернути увагу і на чорну каву, яку щодня вживають багато довгожителів Середземномор’я. «Кавові зерна сповнені антиоксидантів, поліфенолів та інших речовин із протизапальною дією і можуть бути пов’язані з довголіттям та зниженням ризику хронічних захворювань», — пояснила вона.

За словами Ханнес, чай також входить до повсякденного раціону в багатьох «блакитних зонах», особливо на Окінаві, жителі якої можуть цілий день пити велику порцію зеленого чаю. Ікарійці віддають перевагу трав’яним чаям з розмарином, кульбабою та дикою шавлією, а жителі Сардинії — чаю з розторопші, який, як вважається, очищає печінку. “Зелений чай багатий катехінами і поліфенолами, які мають антиоксидантні властивості і запобігають захворюванням, борючись з вільними радикалами, регулюючи рівень холестерину, стабілізуючи кров’яний тиск і посилюючи поділ клітин”, – говорить Комова, відзначаючи, що всі ці властивості допомагають продовжити життя.

Експерти рекомендують найчастіше пити і чорний чай. Цей напій здатний знизити рівень цукру в крові, скоротити ризик серцевих захворювань та інсульту, покращити рівень холестерину та зберегти здоров’я кишечника. Довгожителі зазвичай п’ють чай без підсолоджувачів, а для смаку додають часточку лимона або трохи свіжої м’яти.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter