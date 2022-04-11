Який тарифний план інтернету вибрати для дому що б не переплачувати

Зараз багато провайдерів пропонують дуже високі швидкості і навіть заводять оптоволоконні кабелі в житло. Але як зрозуміти, переплачувати чи ні? Давайте розберемося.





На вибір швидкості впливає, як правило, тільки два фактори – кількість пристроїв, які ви будете підключати до роутера і те, для чого вам потрібен інтернет. Швидкість ділиться на кількість споживачів. На сьогоднішній день рідко який постачальник послуг пропонує швидкість менше 50 Мбіт/сек, та й то, тарифи з такою швидкістю пропонуються в невеличких містечках та селах, тому почнемо саме з цієї цифри.

Одразу відмітимо – в ідеальних умовах файл при підключенні в п’ятдесят мегабіт за секунду завантажуватиметься зі швидкістю 6,25 мегабайт за секунду. Файл розміром 1 гігабайт ви отримаєте за 2 хвилини і 44 секунди. Ми не дарма робимо ремарку вище на «ідеальні умови», адже провайдер гарантує швидкість від вашого роутера до сервера. Все що далі залежить від інших пристроїв, адже шлях до файлу може проходити через десяток різних серверів і маршрутизаторів.

То ж який тариф обрати?

50 Мбіт/сек – умовний мінімум будь-якого провайдера. В принципі, якщо ви живете один і не граєте в онлайн шутери, то ці цифри цілком прийнятні для всіх повсякденних завдань.

100 Мбіт/сек – гарна швидкість для підключення кількох пристроїв. Мабуть, 100 мегабіт на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших тарифів.

300 Мбіт/сек – таку швидкість можна віднести до дуже комфортної. У вас велика сім’я, ви користуєтеся IP телебаченням на кількох телевізорах і любите пограти в хороші мережеві ігри.

Понад 500 Мбіт/сек – підходить для дуже великої сім’ї або якщо ви працюєте з пристойними обсягами інформації. Наприклад, знімаєте відео та часто оперуєте файлами в десятки гігабайт. У вас є домашній NAS сервер, ви професійний геймер або ж не любите чекати.

Варто розуміти, що переважна більшість старих роутерів, які були придбані 8-10 років тому, видають швидкість до 300 Мбіт/сек (насправді, швидкість по Wi-Fi не буде вищою за 150 Мбіт/сек). Тому, якщо ви підключаєтеся до високошвидкісних тарифів, Wi-Fi роутер також потрібно буде оновити на сучасний. Інакше високі швидкості не будуть відчуватися на повну силу. До того ж, мережеві протоколи постійно покращуються і швидкість до 2,5 Гбіт/сек локальної мережі вже не є чимось надприродним.

Можливо, при підключенні до швидкісного тарифу потрібно буде проводити оптоволоконний кабель у квартиру. У цьому випадку ставиться GPON модем або Wi-Fi роутер із підтримкою оптичного порту.

Також є ще один нюанс, про який обивателі не замислюються, а провайдери використовують його як маркетинговий хід для переведення клієнта на дорожчий тариф. Справа в тому, що просідання по швидкості, якщо ви підключені через Wi-Fi, має місце через перешкоди, які створюють інші пристрої, які працюють на суміжних частотах.

Якщо 10 років тому у багатоквартирному будинку роутерів було не так багато, то зараз такий пристрій є буквально у кожній квартирі. Можливо, вам не потрібно змінювати тариф на більш швидкісний, а зробити заміну роутера на сучасний з робочою частотою 5 ГГц.

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