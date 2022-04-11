Где купить запчасти для мобильных телефонов в Украине

Если вы ищете запчасти для телефонов, вы можете найти широкий ассортимент товаров на https://centrix.ua/. Смартфоны, как и любая другая техника, имеет свойство ломаться. Первая причина — это неаккуратное обращение, которое приводит к падениям, царапинам и повреждениям водой. Вторая причина — это естественное изнашивание устройства. В результате через время ваш смартфон теряет свой привлекательный внешний вид и работоспособность, начинает тормозить и некорректно выполнять задачи.





Как вам действовать, если у вашего смартфона потерся корпус, поцарапался дисплей, батарея не держит заряд или возникли другие проблемы? Купить новый не всегда есть возможность, намного дешевле заменить какие-то запчасти. И делать это нужно срочно, чтобы ситуация не усугубилась, и вы не остались без важного для вас гаджета в самый неподходящий момент.

В «Centrix» вы сможете найти все запчасти для телефонов, планшетов и других гаджетов. Вы можете решить проблему с аккумулятором, портами, камерой, динамиками, микрофоном и т.д.

Какие запчасти доступны в ассортименте

Дисплеи для смартфонов и планшетов

Если вы поцарапали или разбили экран и решили поставить новый, вы можете найти подходящий вариант в их магазине. Перейдите по ссылке выше, чтобы найти запчасти на вашу модель. Если у вас возникли какие-то проблемы, или вы сами не смогли разобраться, обратитесь в их службу поддержки.

Сенсорная панель

Ваш дисплей перестал реагировать или выполняет свои функции только частично? Вы не можете понять, что не так, потому что экран не поврежден. А если дисплей без дефектов, то значит что-то не так с сенсором. Перейдите в интернет магазин запчастей для телефонов «Центрикс», чтобы выбрать новую сенсорную панель для своего смартфона.

Аккумуляторы

Экран и аккумулятор чаще всего первыми приходиться менять. Если вы видите, что смартфон плохо держит заряд, не ждите пока ситуация станет критичной. Лучше вовремя его обновить на новый. Особенно, если вы часто любите перемещаться или проводите много времени в интернете.

Корпус

Используете вы защитный чехол или нет, на корпусе все равно появляются потертости и царапины. Кажется, как будто у вас какой-то старый или дешевый смартфон. Есть ли смысл покупать новый, если этот вас и так устраивает по функциям, и вообще вы к нему уже привыкли и не хотите менять. Тогда намного разумнее просто обновить корпус. Если вам надоел цвет, и вы хотите другой, просмотрите доступные модели в магазине.

Разъем для зарядки и аудио порт

Если вы не аккуратно достаете кабель из разъема телефона, или он часто срывался у вас с зарядного провода, вы постепенно расшатаете разъем. Это приведет к тому, что вам придется “колдовать” с кабелем, чтобы телефон мог эффективно заряжаться. Какой бы ни был у вас разъем: MicroUSB, Type-C или Lightning – вы можете установить новый.

Камеры

Если вы наблюдаете черный экран или пятна при использовании камеры, скорее всего у вашего смартфона есть проблемы с контактом или оптикой. Отремонтировать их не получится, вам следуют напрямую обратиться в магазин запчастей для телефонов, чтобы приобрести необходимые детали.

Кнопки

У любой детали есть свой срок годности. И после 4-6 лет использования вы можете столкнуться с их поломкой. Если вы обнаружили, что кнопка заедает или часто не срабатывает, лучше купить новую.

В магазине «Центрикс» есть и другие запчасти для ремонта телефона. Вы можете ознакомиться с ними в каталоге. Ассортимент настолько полный, что вы при желании можете с нуля собрать смартфон, как конструктор Lego.

Преимущества покупки запасных частей в Centrix

Мы выделили несколько преимуществ, которые мы заметили в работе Centrix. Если вы ищете запчасти для мобильных телефонов в Украине, вам следует ознакомиться с их выгодами.

Широкий ассортимент запчастей: дисплеи, порты, корпуса, кнопки, аккумуляторы, шлейфы и т.д.;

Гарантия: компания предоставляет обмен и возврат товара;

Разнообразие брендов: iPhone, Asus, Samsung, Prestigio, Huawei, Meizu, realme, OPPO, Xiaomi и другие;

Полный комплект услуг: вы можете купить запчасти для мобильных телефонов и заказать их ремонт.

Если вы не можете понять, что вам лучше выбрать, обратитесь за рекомендациями в службу поддержки.

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