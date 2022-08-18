Названі продукти, які призводять до невдач у сексі

Підвищення лібідо або його зниження безпосередньо пов’язане зі станом гормонального фону людини, способом життя і, звичайно ж, від харчування. Про те, який вплив надає їжа на рівень статевого потягу розповіли лікар-ендокринолог Оксана Михайлюк та психотерапевт Ольга Багрій.





За словами ендокринолога, порушення, що призводять до розвитку надмірної маси тіла, негативно впливають на статевий потяг.

«До 50% чоловіків, які страждають на ожиріння, мають проблеми з чоловічим здоров’ям, у тому числі і з лібідо. У жінок статистика менш вивчена, але надмірна вага в цьому сенсі також негативно впливає. Тому для збереження лібідо рекомендується дотримання правил раціонального харчування» , – каже вона.

У той же час, психотерапевт Багрій зазначила, що харчування безпосередньо впливає на лібідо через гормони. Їх вироблення стимулюється прийомом певної їжі, через що підвищується рівень енергії і виникає інтерес до сексу.

Високий рівень лібідо забезпечує активне життя, помірні фізичні навантаження та правильний раціон, багатий овочами, злаками та фруктами, рибою та морепродуктами.

Також лібідо послаблює міцний алкоголь та пиво, продукти м’ясної гастрономії та важка жирна їжа, заявила Михайлюк.

«Пиво містить фітоестрогени, тобто аналоги жіночих статевих гормонів, що, звісно, ​​не сприяє зміцненню чоловічої потенції. А „пивний“ живіт посилює дефіцит тестостерону. Також чоловікам не варто вживати у великій кількості сою та продукти з неї» , – підсумувала ендокринолог.

Фахівець також зазначила, що знижувати лібідо може хронічний стрес та низька фізична активність.