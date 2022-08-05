Земля почала обертатися швидше ніж звичайно: вчені розводять руками

29 червня відбулася незвичайна подія – найкоротший день на планеті за всю історію спостережень. В черговий раз звіривши час атомного годинника, вчені не дорахувалися 1,59 мілісекунди від стандартних 24 годин. Це стало ще одним доказом того, що Земля почала обертатися швидше.





Починаючи з 2020 року наша планета ставила рекорди швидкості більше 20 разів. У принципі, подібні коливання — нормальне явище, адже форма Землі далека від ідеальної сфери. А на швидкість обертання впливає безліч різних факторів: внутрішня структура, припливи та відливи, зміни клімату та інші. Що ж спричинило нинішнє прискорення — поки що загадка, але вчені припускають, що справа може бути в коливаннях географічних полюсів планети.

Якщо тенденція з прискоренням продовжиться, то, можливо, вченим доведеться відняти секунду від атомного годинника вперше в людській історії. До цього добу по атомному годиннику вже доводилося коригувати, але у більшу сторону, додаючи високосну секунду. Що цікаво, фахівці вже спрогнозували збільшення земної доби на цілу хвилину, щоправда, в дуже далекому майбутньому — через 6,7 мільйона років.