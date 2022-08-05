Новий модний і надійний смартфон OUKITEL C31 тепер доступний за найнижчою ціною

Компанія OUKITEL представила C31, новий смартфон із легким і модним дизайном. Це модель початкового рівня з найдоступнішою ціною, але C31 також оснащений акумулятором ємністю 5150 мАг, величезним 6,517-дюймовим дисплеєм, добротною камерою на 13 МП, найновішою ОС Android 12 та іншими приємностями. Зараз Oukitel C31 можна придбати за найнижчою ціною 69,99 доларів лише під час глобального розпродажу 8 серпня – 12 серпня) на AliExpress.





Надлегкий і тонкий дизайн для зручного користування

C31 доступний у 3-х чудових кольорах. Він розміром з долоню, шириною 9,5 мм і вагою 207 г. Його легкий і компактний корпус пропонує вам комфортний обхват в будь-який час, крім того, C31 також оснащений деякими гідними функціями.

Потужний акумулятор ємністю 5150 мАг

C31 забезпечує достатній час роботи від батареї, який може задовольнити щоденні потреби будь якого користувача. АКБ потужністю в 5150 мАг забезпечує 50 годин розмов, 60 годин музики та 520 годин у режимі очікування. Її термін служби перевищує ваші очікування для регулярного використання під час роботи та розваг.

Основна камера на 13 Мп

C31 оснащений основною камерою на 13 Мп. Завдяки цікавим режимам роботи (професійний режим, режим боке, нічний режим тощо) ви можете легко вибрати той, у якому створюватимете свої історії з родиною та друзями. 5-мегапіксельна фронтальна камера дозволяє ділитися своїми селфі з друзями та родиною.

Вражаючий дисплей та інші гідні функції

C31 — це смартфон з діагоналлю 6,517 дюйма, роздільною здатністю 720*1600 і співвідношенням сторін 20:09. Ви можете насолоджуватися різким і чітким переглядом під різними кутами. Завдяки потужному чотирьохядерному процесору MediaTek Helio A22, C31 дозволяє насолоджуватися швидкими завантаженнями додатків та ігор та їх оптимізованою роботою. C31 — це телефон із достатнім обсягом пам’яті, на який ви можете покластися для щоденного використання. Завдяки 3 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ внутрішньої пам’яті, яку можна розширити до 256 ГБ за допомогою додаткової картки microSD, C31 може зберігати всі ваші важливі фотографії та відео, не перешкоджаючи безперебійному використанню.