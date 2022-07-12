Nokia вирішила відродити легендарну серію XpressMusic: зустрічайте Nokia 5710

Бренд Nokia, який уже багато років перебуває в управлінні HMD, ніколи не соромився грати на почутті ностальгії у потенційних покупців. Тут можна згадати перевипуск знакових моделей Nokia 3310 і 8110. Цього разу виробник звернувся до музичної тематики та представив кнопковий телефон Nokia 5710 XpressAudio, який відразу викликає спогади про популярну в минулому серію XpressMusic.





Однак компанія не просто використовувала схожу назву, а й взяла на озброєння несподіваний дизайн у форматі слайдера. Завдяки йому в Nokia 5710 XpressAudio вбудовані бездротові навушники, які заряджаються всередині телефону. Таким чином, користувач не просто отримує дзвонилку з можливістю слухати музику та окремими кнопками для керування відтворенням, а фактично пристрій «два в одному».

Nokia 5710 XpressAudio працює на власній операційній системі Series 30 Plus та має вбудований MP3-плеєр, а також можливість слухати FM-радіо. Про сучасні сервіси потокової передачі музики типу Spotify або Apple Music не йдеться. Але для потенційних покупців кнопкового телефону вони навряд чи є пріоритетом.

Інші характеристики Nokia 5710 XpressAudio включають 2,4-дюймовий екран, цифрову клавіатуру з підтримкою введення T9 та акумулятор ємністю 1450 мАг (заряджається через microUSB). Останній забезпечує телефону до 6 годин роботи в режимі розмови через LTE та до 20 днів у режимі очікування з двома вставленими SIM-картками.

Вбудовані в телефон бездротові навушники забезпечують до 4 годин відтворення музики та працюють до 2.5 годин у режимі розмови.

Ціна Nokia 5710 XpressAudio становитиме 69 євро. Продаж новинки в Європі стартує наприкінці липня.