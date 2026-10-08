G-Shock з візерунком рок-легенди. Автор саундтреку до «Вбити Білла» отримав власний годинник Casio

Casio анонсувала для японського ринку нову модель G-Shock GM-5600HT26-1. Вона створена спільно з японським гітаристом Томоясу Хотеєм до 45-річчя його кар’єри в музиці. Це вже четверта співпраця компанії з музикантом, відомим на Заході, зокрема, як автор теми «Battle Without Honor or Humanity» із фільму Квентіна Тарантіно «Вбити Білла».

Годинник побудований на основі серії GM-5600, яка поєднує класичну квадратну форму G-Shock із сталевим безелем замість звичайного пластикового. Для цієї колаборації безель і застібку покрили чорним іонним напиленням (IP), завдяки чому метал виглядає темнішим і матовим.

Головний декоративний елемент це геометричний візерунок GUITARHYTHM від Хотея, надрукований сірим на смоляному ремінці та циферблаті. Для ювілейного випуску додали й унікальні дрібниці. На задній кришці вигравіювано логотип GUITARHYTHM, а на фіксаторі ремінця нанесено позначку 45TH. Червоне LED-підсвічування Super Illuminator контрастує з монохромним корпусом, а годинник постачається в упаковці, повністю вкритій тим самим візерунком.

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Розміри корпусу становлять 49,6 × 43,2 × 12,9 мм, вага 80 г. Модель має стандартну ударостійкість і водонепроникність до 200 м, мінеральне скло та батарею приблизно на п’ять років. Функції для цифрового G-Shock звичні. Це секундомір із точністю 1/100 секунди, 24-годинний таймер зворотного відліку з автоповтором, багатофункціональний будильник і повний автокалендар. Є й світлова сигналізація, коли червоне підсвічування блимає разом зі спрацьовуванням будильника, щогодинним сигналом чи таймером.

В Японії годинник надійде в продаж у грудні в роздрібних мережах, зокрема у фірмових магазинах G-Shock та на сайті Casio. Вартість лімітованої версії компанія поки не оголосила. Для орієнтиру, базова GM-5600-1ER у відомому українському інтернет-магазині Rozetka коштує 14 990 грн, а про вихід колаборації в Україні нічого не повідомляється.