Названо всі способи розширити постійну пам’ять комп’ютера

З роками ми накопичуємо різні дані, і може настати момент, коли місця на жорсткому диску стає менше і менше. Та й накопичувач, на якому практично немає вільного місця, уповільнюватиме комп’ютер.





Що ж робити? Ми підготували вам усі способи збільшення постійної пам’яті. Підемо від складних до більш простих.

Стиснення диска

Засобами Windows можна стиснути накопичувач із файловою системою NTFS. Можна отримати трохи додаткового вільного місця. Мінус тут у тому, що комп’ютер після стиснення працюватиме значно повільніше.

Галочка «Стиснути цей диск для економії місця»

Хмарне сховище

Існує багато сервісів, які надають послугу зберігання файлів на віддалених серверах. Встановивши спеціальну програму, ви можете працювати з хмарою так само, як із жорстким диском. Головне, щоб швидкість інтернету дозволяла. Хмарні послуги бувають платними і безкоштовними — все залежить від кількості обсягу, що надається.

Другий жорсткий диск

На звичайний комп’ютер завжди можна встановити додатковий HDD – підключити диск досить легко. З ноутбуком трохи складніше: не завжди пристрій має слот для другого накопичувача. Якщо в ноутбуці є DVD-привід, то можливе встановлення HDD в нього за допомогою спеціального перехідника.

У випадку, якщо інсталяція другого диска з якихось причин неможлива, то є варіант придбати зовнішній диск – пристрій підключається до USB і за своїм функціоналом нічим не відрізняється від вбудованого.

Погана ідея використовувати флешку в ролі диска – будь-якої миті всі дані можуть бути втрачені.

DAS

Зовнішнє сховище з кількох дисків. Зручно в тому випадку, якщо у вас багато даних і одного пристрою для зберігання буде недостатньо. DAS є коробочкою, у якої є слоти під накопичувачі, і підключається вона до ПК через звичайний USB. Робота з пристроєм DAS відбувається так само, як і з будь-яким диском.

До того ж система підтримує технологію RAID: у разі пошкодження одного диска, дані залишаться на іншому. Вона підходить простим користувачам, які оперують величезними обсягами даних.

NAS

Технологія досвідчених користувачів. Є окремим невеликим сервером з кількома дисками. Підключається через локальну мережу – тут ви майже не обмежені в швидкостях, все упреться в продуктивність дисків.

NAS має великий функціонал. Можна використовувати систему як домашнє сховище для фільмів. Вона підключається до телевізора через DLNA або через Wi-Fi.

Плюс NAS у тому, що не потрібно постійно підключати пристрій до комп’ютера: вона працює в локальній мережі, і доступ можливий з усіх пристроїв та будь-яких точок земної кулі. Переважна більшість систем підтримує роботу в різних режимах RAID.

Мабуть, це всі способи збільшення пам’яті в комп’ютері. Далі вже йдуть системи, такі як SAN (мережа зберігання даних), які не підходять звичайному домашньому користувачеві.

Порада. Не збирайте непотрібні дані на ПК: дистрибутиви програм, переглянуті фільми. Якщо файли можна знову завантажити через інтернет, то не варто їх зберігати на диску.

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