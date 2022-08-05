Dying Light 2 зламали та виклали на торренти

Відома хакерша EMPRESS зламала Dying Light 2 – Action RPG з елементами паркуру від першої особи, де гравцеві потрібно виживати у постапокаліптичному світі, населеному зомбі.





Реліз одного з найочікуваніших тайтлів відбувся півроку тому, у лютому. Так багато часу на злом пішло оскільки гра має Denuvo – найдосконалішу систему захисту від піратів.

Dying Light 2 прийняли неоднозначно. На Metacritic експерти поставили їй оцінку в 77 балів, а користувачі лише 4.4 бали з 10. Причому обидві сторони зійшлися в тому, що головний мінус гри – слабкий сюжет.

Крім того, EMPRESS натякнула на наступний тайтл, який вона зламає. Дівчина повідомила, що він пов’язаний з акулами та людьми. Швидше за все, це Maneater – гра, в якій потрібно керувати акулою та поїдати підводних мешканців, а також людей.